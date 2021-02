Per la prima volta nella ultracentenaria storia dell'auto è possibile provare un modello nuovo su strada, ma stando seduti nel salotto di casa, grazie alla realtà virtuale.

Succede nel Regno Unito dove Abarth ha avviato proprio oggi un programma di test virtuali della 595 Scorpioneoro, fatti da casa con un kit contenente il visore Oculus Quest VR, cuffie Bose e speciali mouse 3D e consegnato direttamente a domicilio.

Le più belle strade del Galles del Nord

In pratica si tratta di un concorso in cui i clienti inglesi interessati possono andare sul sito abarthcars.co.uk e hanno la possibilità di vincere il set di realtà virtuale che contiene anche diverso materiale di merchandise Abarth.

I vincitori riceveranno in regalo a casa il set nella tipica scatola di legno delle elaborazioni Abarth e potranno così immergersi in un'esperienza di guida virtuale e immersiva a 360° attraverso le strade più belle e "guidate" del Galles del Nord, scelte dalla community britannica di Abarthisti.

Sulla 595 Scorpioneoro

Nella fase di lancio i primi fortunati che potranno assaporare in anteprima il fascino della prova su strada virtuale, ottenendo in omaggio l'apposito kit, saranno quelli più vicini alla concessionaria Vospers Abarth di Exeter, nel Devon.

Se l'iniziativa avrà successo sarà estesa ad altri showroom del Regno Unito, mentre ancora mancano informazioni su un'eventuale allargamento del concorso anche ad altri Paesi.

Ricordiamo che l'Abarth 595 Scorpioneoro è una serie speciale in tiratura limitata ci 2.000 pezzi on livrea nera e finiture color oro che utilizza il motore 1.4 T-jet da 165 CV e in Italia ha un prezzo base di 29.200 euro.