Dalla pista alla strada (e ritorno). L’Abarth F595 è la nuova serie speciale con lo stesso motore delle vetture di Formula 4 (da cui sono usciti piloti come Lance Stroll e Mick Schumacher) ed è un tributo al 50° anniversario della monoposto Formula Italia ideata da Carlo Abarth.

Dotata del motore 1.4 T-jet 165 CV e tanti dettagli “racing”, la F595 è una delle Abarth più “corsaiole” della gamma e si riconosce al volo per diverse finiture blu esterne.

La riconosci dai dettagli

L’Abarth F595 si distingue per gli elementi in Blu Rally come le calotte degli specchietti retrovisori e i dettagli sui paraurti anteriore e posteriore. Nella dotazione sono compresi anche i cerchi in lega da 17” Sport in nero opaco e gli immancabili badge “F595”. Nell’abitacolo si ritrovano i sedili sportivi Abarth, il volante in pelle i dettagli neri sulla plancia e nella cornice del sistema d’infotainment Uconnect 7 HD.

Per la carrozzeria si possono scegliere le tinte Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto.

165 CV si “sentono” tutti

A spingere l'Abarth il 1.4 T-Jet da 165 CV con turbocompressore maggiorato Garrett. I 230 Nm di coppia sono disponibili già a 2.250 giri al minuto, mentre la velocità massima è di 218 km/h. Due le scelte per il cambio: un cambio manuale a 5 marce e un automatico a 5 rapporti con paddle al volante. Nel primo caso l’accelerazione 0-100 km/h è di 7,3 secondi, mentre con l’automatico è di 7,4 secondi.

A esaltare il sound del motore della speciale 595 è lo scarico Record Monza con quattro terminali verticali. Dall’abitacolo si può comandare l’apertura delle valvole di scarico e scegliere se viaggiare con una tonalità più tranquilla o con un rombo più grintoso e aggressivo.

L’equipaggiamento sportivo si completa con le sospensioni anteriori firmate Koni e con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) e con un impianto frenante composto da dischi anteriori ventilati da 284 mm e posteriori da 240 mm. Inoltre, col selettore “Scorpion Mode” s’interviene sull’erogazione della potenza, sulla taratura del servosterzo e sulla risposta del motore per modificarne la reattività.

Noleggio e finanziamento

L’Abarth F595 si può acquistare anche con formula di noleggio “pay per use” di Leasys Miles. Il contratto ha una durata di 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile con una quota variabile basata sui chilometri effettivamente percorsi (i primi 1.000 km sono già inclusi). Il noleggio base si può arricchire con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative.

In alternativa, si può scegliere la proposta finanziaria di FCA Bank che prevede una rata da 229 euro al mese. Al termine del contratto da 48 mesi si può decidere se tenere l’auto saldando la rata finale residua o rifinanziandola, sostituire l’auto o restituirla. L’offerta di FCA Bank è calcolata su un prezzo di 22.700 euro e su un anticipo di 5.130 euro (TAN 3,95% e TAEG 5,68%).