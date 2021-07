Lo Stellantis EV Day riserva grandi sorprese. Tra queste l’annuncio che a partire dal 2024 Abarth diventerà un marchio solo elettrico. Già, niente più rombo dagli scarichi, ma prestazioni assolute garantite da motori elettrici e batterie.

E non è tutto, perché il 2024 sarà una data centrale per la strategia elettrica complessiva di Fiat, che da quell’anno in poi avrà una variante full electric di tutti i modelli in listino. E c’è anche una “nuova Panda” in arrivo. Ma andiamo con ordine.

La nipote della Panda

Il numero uno del brand, Olivier Francois, ha dimostrato di avere le idee molto chiare: Fiat è un marchio perfetto per l’elettrico all’interno del gruppo Stellantis. Non deve cambiare la sua natura, ma solo evolverla, mantenendo i capisaldi della semplicità e dell’economicità. Ed è per questo motivo che da questo brand arriverà l’auto elettrica “facile e per il popolo”, che vuole consentire a tutti di passare alle emissioni zero.

Parliamo della Fiat Centoventi, che come dichiarato da Francois si prepara per il debutto tra il 2023 e il 2024, con un’etichetta che sembra venire da sé: sarà l’erede elettrica della Panda.

Lavorare a zero emissioni

Ma non è tutto, perché l’elettrificazione a Torino troverà ampio spazio anche nel campo dei veicoli commerciali. Fatto salvo il Fiorino, tutti i furgoni Fiat saranno infatti disponibili in versione full electric a batteria o fuel cell a idrogeno.

Un settore in grande espansione in cui Fiat è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto.