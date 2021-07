Dopo giorni di indiscrezioni finalmente c’è l’ufficialità. La terza Gigafactory europea di Stellantis sorgerà in Italia, a Termoli.

L’annuncio è arrivato nel corso dello Stellantis EV Day dal numero uno del gruppo, Carlos Tavares.

La strategia prevede complessivamente 5 Gigafactory tra Europa e Stati Uniti per una capacità totale di 260 GWh.

Entro il 2025 investiti 30 miliardi nell'elettrico

Stellantis investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nel software mantenendo un'efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un'efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore. L'obiettivo è che i veicoli elettrificati arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati

"From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Il gruppo ha annche reso noti gli slogan di tutti e 14 i marchi che esprimono l'approccio all'elettrificazione di ognuno dei brand. Tra questi ci sono:

● Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

● Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

● Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

● Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

● Jeep – “Zero Emission Freedom”

La scossa elettrica di Stellantis

La roadmap di Stellantis per l’elettrificazione abbraccia l’intera catena del valore. Con la sua strategia di approvvigionamento delle batterie per i veicoli elettrici, il gruppo prevede di assicurarsi oltre 130 gigawattora (GWh) di capacità entro il 2025 e oltre 260 GWh entro il 2030. Il fabbisogno di batterie e componenti per EV sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque “gigafactory” in Europa e in Nord America, a cui si aggiungeranno altri contratti di fornitura e partnership a supporto della domanda totale.

Stellantis, si legge in una nota, ha firmato Memorandum d’Intesa (MOU) con due partner attivi nell'estrazione di litio geotermico dalle brine in Nord America e in Europa per assicurarsi un approvvigionamento sostenibile di litio, identificato come la materia prima per batterie più critica in termini di disponibilità, e per avere la possibilità di integrare il litio così acquisito nella supply chain.

Oltre a sostenere le strategie di approvvigionamento, le sinergie di Stellantis in termini di competenze tecniche e di produzione permetteranno anche di abbassare i costi delle batterie. L’obiettivo è quello di ridurre i costi dei pacchi batterie di oltre il 40% tra il 2020 e il 2024 e di un ulteriore 20% o più entro il 2030. Tutti gli aspetti del pacco batterie possono concorrere alla riduzione dei costi: l’ottimizzazione generale del pacco, la semplificazione del formato dei moduli, l’aumento delle dimensioni delle celle e i progressi nella chimica delle batterie.

Le altre Gigafactory in Europa

Stellantis, prosegue la nota, intende massimizzare il valore delle batterie nell’intero ciclo di vita attraverso la riparazione, la rigenerazione, il riutilizzo e il riciclo e creare un sistema sostenibile, che ponga al centro le esigenze dei clienti e le tematiche ambientali.

Come annunciato il 15 aprile scorso da Tavares, sono stati già avviati due progetti in Europa, uno in Francia (a Douvrin entro il 2023) e uno in Germania (Kaiserslautern entro il 2025), che offriranno al gruppo una iniziale capacità di 50 GWh l'anno.