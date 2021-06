Il Salone di Monaco si terrà dal 7 al 12 settembre, ma nessun marchio nell'orbita Stellantis sarà presente. A dirlo non è un comunicato stampa ufficiale, ma fonti vicino al vertice del Gruppo.

Per l'evento, che è alla sua prima edizione (il Salone di Monaco prende il posto dello storico Salone di Francoforte), si tratta di una mancanza di peso. E' vero che all'ultimo Salone di Francoforte i marchi che oggi sono in Stellantis già non c'erano, ma stavolta ad essere assente sarà anche Opel, marca tedesca che sarà impegnata nel lancio di un modello importante come la nuova Opel Astra. La nuova Astra debutterà attraverso un evento digitale e la prova su strada per noi addetti ai lavori ci sarà presto.

E' un modo di comunicare le novità auto che con il Covid ha preso sempre più piede, sgretolando eventi fisici come i Saloni dell'auto, appunto. Già prima della pandemia questo genere di appuntamenti era in crisi e si stavano sperimentando nuove formule (come quella dell'Open Air Show, per esempio, adottato a Torino dal Parco Valentino, poi diventato Milano Monza Open Air Motor Show).

Le case che saranno al Salone di Monaco

Stellantis non ci sarà, ma quindi chi sarà presente tra gli stand bavaresi? La parte del leone a questo punto dovrebbe farla il Gruppo Volkswagen, attraverso i marchi Audi, Porsche e Cupra. Tra i presenti anche BMW e Mercedes, insieme a Ford, Hyundai e Polestar. In elenco pure i marchi cinesi, come Leapmotor, Nio, SAIC, Xpeng e Wey.

La vetrina europea dovrebbe fare da trampolino di lancio per novità come la smart nata dalla join venture con Geely e la Renault Megane elettrica.

Anche il Salone di Monaco sarà "diffuso" e digitale

Come abbiamo anticipato, non solo in questo articolo ma in passato, il Salone di Monaco si svolgerà anche fuori la sede della fiera. Le piazze Odeonsplatz e Konigsplatz dovrebbero ospitare i test drive e sono previste conferenze, dedicate in particolare al tema dell'ecosostenibilità, che si potranno seguire online.

Maggiori dettagli arriveranno a ridosso della manifestazione.