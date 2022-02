Dal 2024 il rombo e gli scoppiettii tipici delle Abarth saranno solo un ricordo. Da questa data, il marchio sportivo venderà solo sportive a batteria. Non per questo, però, la Casa rinuncerà completamente al sound e all’esperienza di guida.

Ecco perché Abarth ha annunciato la nascita dell’Abarth Performance Creator, ossia uno strumento per coinvolgere sui social gli appassionati e decidere insieme a loro come saranno i modelli del domani.

Uno Scorpione “rumoroso”

Come primo passo, Abarth dà la possibilità alla sua community di scegliere il suono AVAS del futuro modello sportivo. L’Acoustic Vehicle Alert System è un avviso acustico per i pedoni che segnala, per motivi di sicurezza, il passaggio di un veicolo a batteria sotto i 20 km/h.

Gli “abarthisti” possono scegliere la loro preferenza tra tre proposte pubblicate sulle pagine ufficiali Facebook, Instagram e TikTok di Abarth.

La prima traccia s’intitola “Next Track” e presenta suoni futuristici derivati dalla Formula E che accompagnano l’auto in fase di accelerazione. La seconda tonalità è “Cyber Fun” che arriva direttamente dal mondo dei videogiochi, mentre la terza è “Rock’N Roar” ed è caratterizzata dal suono di una chitarra rock.

Il futuro è dei fan

Come spiega Olivier Francois (ceo di Fiat e Abarth), nei prossimi mesi gli utenti potranno scegliere altri dettagli della nuova Abarth:

“Abbiamo deciso di iniziare col suono AVAS perché vogliamo trasformare un suono obbligatorio per l’omologazione in una vera firma Abarth. Abbiamo creato il ‘Performance Creator’ sui nostri canali social, uno strumento interattivo che dà ai fan la possibilità di co-creare il nostro futuro”.

Un primo assaggio del futuro elettrico di Abarth potremmo averlo già entro il 2022. Stellantis starebbe lavorando sulla 595E, la versione tutta pepe derivata dalla 500 elettrica che potrebbe avere sempre 140-170 CV come le varianti endotermiche, ma con coppia e accelerazione superiori.