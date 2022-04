La nuova Fiat 500 conquista anche il Giappone. La city car elettrica arriva nel Paese del Sol Levante dov’è già presente una community di circa 60 mila proprietari di 500, anche nella versione Abarth. La piccola a batteria prosegue, quindi, la sua espansione fuori dall’Europa dopo aver già debuttato in mercati come quelli israeliano e brasiliano.

L’icona italiana sbarca in Oriente

L’introduzione della nuova Fiat 500 alla stampa e alla rete distributiva giapponese è stata effettuata da Olivier François, Fiat ceo e Global cmo di Stellantis, che ha presentato il modello direttamente da Casa 500, il museo che racchiude la storia dell’iconica city car:

“In Europa, la nuova 500 è la city car elettrica più venduta, mentre in Italia è l’elettrica più venduta in assoluto. Sono entusiasta di scoprire come sarà accolta in Giappone, un mercato che sono sicuro apprezzerà l’evoluzione a batteria e saprà valorizzarla anche di fronte a tantissimi rivali ibride”.

In Giappone, la nuova 500 è proposta con un motore elettrico da 118 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh. La gamma si compone degli allestimenti Entry (solo per la versione berlina) e Icon (sia per la cabrio che per la berlina). I clienti possono scegliere le cinque colorazioni Celestial Blue, Ocean Green, Mineral Grey, Rose Gold e Ice White.

Si guarda al futuro

Intanto, l’Italia e l’Europa attendono il lancio dell’Abarth 500 in versione elettrica. La prima Abarth ad emissioni zero arriverà nel 2023 e dovrebbe essere equipaggiata con la stessa batteria da 42 kWh della 500 “normale”. L’assetto e i motori, però, saranno adattati per una potenza finale che dovrebbe attestarsi sui 180-200 CV.

Tra l’altro, Fiat pensa già al futuro e ha annunciato che nel 2027 vedremo la seconda generazione della 500e. Assemblata nello stabilimento di Mirafiori, potrebbe nascere sulla nuova piattaforma STLA Small.