La Fiat 500 continua ad andare forte sia in Italia che nel resto del mondo. La variante elettrica è stata l’auto a batteria più venduta nel nostro Paese nel corso del 2021 con oltre 10.000 esemplari consegnati. Anche all’estero, però, la citycar nostrana si difende bene. Ad esempio, in Giappone è pronta un’esclusiva versione speciale denominata Giallissima che sarà prodotta in tiratura limitata per i soli clienti del Sol Levante.

Giallissima di nome e di fatto

Il nome dell’allestimento lascia poco spazio all’immaginazione. Com’è normale che sia, la 500 Giallissima si caratterizza per la brillante tinta gialla degli esterni e della plancia che dona ancora più personalità alla piccola Fiat. Per il resto l’allestimento è abbastanza “base” e comprende cerchi in lega da 14”, calotte degli specchietti nere, luci di posizione LED e fari alogeni.

Nell’abitacolo troviamo sedili in tessuto blu scuro e, di serie, l’infotainment U-Connect con schermo da 7”, due porte USB e sette airbag.

Due motori e prezzi da 17.800 euro

La Fiat 500 è offerta in due motorizzazioni a benzina, entrambe abbinate ad un cambio automatico a 5 rapporti con paddles al volante. La versione di partenza è mossa da un 1.2 a 8 valvole da 68 CV, un propulsore ormai non più disponibile in Europa dov’è stato sostituito dal più moderno ed efficiente 1.0 tre cilindri Firefly.

Questa Fiat è disponibile in 200 esemplari, ma chi desidera un modello più esclusivo può scegliere la 500 Sport, equipaggiata con un più potente 0.9 turbo da 85 CV. In quest’ultimo caso, l’edizione Giallissima diventa ancora più rara, vista la tiratura in soli 175 modelli.

Le vendite della speciale Fiat 500 inizieranno in Giappone il 5 marzo con prezzi di 2.330.000 yen (circa 17.800 euro) per la 1.2 e 2.740.000 yen (20.900 euro) per la 0.9.