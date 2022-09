La notizia ha scaldato il già bollente agosto appena passato: nel 2023 arriverà una nuova sportiva firmata Alfa Romeo. Non si tratta di un'indiscrezione ma di un'anticipazione data ai colleghi di Autocar direttamente da Jean-Philippe Imparato, numero uno della Casa, nel corso di un'intervista.

Quindi ci siamo: dopo essere comparsa e poi scomparsa dai piani industriali Alfa Romeo del 2014 e 2018, con la nascita di Stellantis la tanto attesa punta di diamante del Biscione vedrà finalmente la luce. Quando? Imparato non ha parlato di una data esatta, limitandosi a indicare il 2023 come l'anno del debutto della concept che ne anticiperà le linee.

Naturalmente la curiosità è tanta, così ci siamo messi a immaginare come sarà la nuova sportiva Alfa con un render esclusivo.

Passato e futuro

Se l'omaggio alla 33 Stradale - da molti riconosciuta come una delle auto più belle della storia - è stato confermato direttamente da Imparato, non bisogna attendersi una "semplice" rielaborazione in chiave moderna delle linee della indimenticata e indimenticabile coupé di fine anni '60. A partire dalle luci anteriori, con dimensioni ben meno importanti rispetto a quelle della progenitrice.

Tecnologia e linguaggi stilistici infatti sono profondamente cambiati ed è quindi naturale aspettarsi sottili gruppi ottici full LED, con un disegno a "U" a riprendere in parte quello portato al debutto (in triplice copia) dalla Tonale. Potrebbe non mancare un richiamo allo sviluppo verticale della 33 Stradale, con dei "tagli" luminosi a sconfinare su una porzione del cofano.

Le linee generali dovrebbero poi essere più spigolose, lasciando comunque spazio a rotondità e superfici più sinuose a trasmettere sportività ed eleganza.

Il nodo motore

Sappiamo bene come Alfa Romeo, al pari della stragrande maggioranza delle Case auto del Pianeta, si stia muovendo verso un futuro 100% elettrico. Futuro che partirà dal 2024, quando ogni nuovo modello del Biscione rinuncerà in toto ai motori in combustione, da mandare definitivamente in pensione a partire dal 2027.

La questione dunque è: la sportiva Alfa Romeo sarà elettrica o (anche) mossa da motori termici? La risposta è tutta nel calendario: dovesse arrivare entro fine 2024 potrebbe montare una versione modificata del V6 di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, se invece la sua presentazione avverrà nel 2025 il suo destino sarà quello di muoversi sì velocemente, ma nel silenzio dei motori emissioni zero.

"Attualmente ci sono 2 opzioni: 100% termica o 100% elettrica" ha anticipato Imparato, aggiungendo "Sarà molto eccitante, molto esclusiva e costosa".