Sul fatto che si chiamerà davvero Alfa Romeo Brennero ci sono ancora dubbi e solo il tempo ci darà risposte certe, quello che sappiamo è che il prossimo SUV del Biscione sarà una vera rivoluzione per il brand. Non tanto per le forme (anche se potrebbero essere diverse dall'attuale gamma, ma ci arriveremo) o per il segmento di appartenenza - sarà un SUV di "piccolo" - quanto per la scelta delle motorizzazioni.

La sorella minore di Stelvio e Tonale sarà infatti la prima Alfa Romeo - anche - 100% elettrica. Un nuovo passo sul cammino dell'elettrificazione, battuto per la prima volta con la Tonale, disponibile sia con powertrain mild hybrid sia in versione plug-in, per diventare poi un marchio solo a emissioni zero a partire dal 2027.

Ma cosa si sa a oggi dell'Alfa Romeo Brennero? Proviamo a fare ordine, condendo il tutto con un nostro esclusivo render.

Stile e dimensioni

Come detto la Brennero - nome di un passo alpino, proprio come le sorelle maggiori - potrebbe distinguersi prima di tutto per lo stile. Anche perché a guidare le matite del centro stile ci sarà Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design Alfa da giugno 2021 e che proprio col prossimo SUV piccolo debutterà con le sue idee. Al suo arrivo la Tonale era infatti già stata "blindata" dal punti di vista stilistico, mentre con la Brennero per il designer spagnolo partirà dal classico foglio bianco.

Detto questo il classico trilobo Alfa rimarrà al suo posto, probabilmente con proporzioni differenti rispetto alle sorelle. Al suo fianco dovrebbero riproporsi i gruppi ottici "accigliati" della Tonale, con il disegno a "tripla U" a caratterizzare ulteriormente il frontale. Non sappiamo se avrà la trazione integrale (di meccanica ne parleremo dopo) ma l'appartenenza al mondo dei SUV sarà data sia dall'altezza da terra ben superiore alle classiche "piccole", sia da protezioni in plastica nera nella parte inferiore.

A livello di dimensioni l'Alfa Romeo Brennero dovrebbe attestarsi tra i 4,2 e i 4,3 metri, a cavallo tra il segmento B e il C, offrendo quindi anche una buona abitabilità e capacità di carico. E a proposito di interni, molto potrebbe essere ripreso dalla Tonale, specialmente per quanto riguarda lo spirito premium e le tecnologie.

Benzina, diesel o elettrica

Assemblata nella fabbrica polacca di Tychy assieme alle "cugine" marchiate Fiat e Jeep l'Alfa Romeo Brennero con loro condividerà anche la piattaforma CMP di origine PSA, utilizzata da Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback. Una meccanica definita "multienergia" perché in grado di ospitare differenti tipologie di motorizzazioni, dalle classiche unità benzina e diesel per arrivare a versioni 100% elettriche. Senza però, almeno pare, passare per vari step di elettrificazione.

La CMP infatti è o tutto o niente a livello di elettrico. Scelta che per la Brennero dovrebbe quindi portare in dote i motori termici già noti tra il 1.2 PureTech e il 1.5 BlueHDi, in differenti step di potenza. Trattandosi di un modello firmato Alfa Romeo potrebbero esserci potenze maggiori rispetto al resto della gamma, quindi superando i 155 CV del 1.2 benzina.

Stesso discorso per quanto riguarda l'Alfa Romeo Brennero elettrica, per la quale i 100 kW (1036 CV) delle varie 2008, Mokka e DS 3 elettriche potrebbero non essere abbastanza. Anche perché se da una parte c'è da rispettare il DNA sportivo del Biscione, dall'altra c'è la Mini nel mirino, anch'essa al lavoro per lanciare un SUV/crossover dalle dimensioni inferiori rispetto a quelle della Countryman. E chissà che non arrivi anche una versione Quadrifoglio.

Alfa Romeo Brennero, quando arriva

La presentazione dell'Alfa Romeo Brennero è prevista per il 2023, inizialmente con le sole motorizzazioni benzina e diesel mentre per la versione 100% elettrica bisognerà attendere il 2024. Naturalmente è troppo presto per parlare di prezzi, anche se possiamo provare ad azzardare circa 25.000 euro come base di partenza, al di sopra della Peugeot 2008, a sottolineare il proprio animo premium.