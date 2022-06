Dal 1906 al 1986 nel quartiere del Portello, a Milano, è stato attivo il primo sito produttivo costruito da Alfa Romeo. A distanza di anni la casa del Biscione è tornata in quella zona per aprire il flagship store che lancia la sua nuova brand identity.

Inaugurato all’interno di Stellantis &You Sales & Services, questo showroom sarà di ispirazione per tutti gli altri punti vendita nel mondo e, in occasione del porte aperte della Tonale, in programma questo week end, pone al centro il SUV compatto del marchio.

Com'è fatto il nuovo showroom

Quando si arriva presso lo showroom di Milano i visitatori vengono accolti da un grande totem rosso, con effetto specchiato, e dalla scritta Alfa Romeo posta in alto e realizzata nel tradizionale carattere corsivo. Dentro, lo store è suddiviso in varie zone e ogni dettaglio è stato progettato con materiali dagli effetti particolari e colorazioni che richiamano il processo di ossidazione.

Nella Lounge Area si possono sfogliare libri sulla storia del marchio, acquistare il merchandising o sedersi al cafè. Nell’area “Join the Tribe” si conoscono le novità e nella zona adibita all’acquisto, più riservata, si effettuano gli ordini e si firmano i contratti. C'è poi l'area After Sales, dedicata ai clienti che hanno bisogno di assistenza.

Cosa dice Alfa Romeo

Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo, ha spiegato che quest'inaugurazione "rappresenta un momento cruciale per Alfa Romeo, l’opportunità di ispirare il mondo dall’Italia rimanendo fedeli alle nostre radici. Con Tonale, in Alfa Romeo è in atto un'evoluzione radicale verso la nuova era della connettività e dell’elettrificazione: la 'Metamorfosi' non si applica solo ai prodotti e alle tecnologie, ma ridefinisce l’intera customer experience, inclusa la qualità dei servizi e appunto la Brand Identity. Alfa Romeo vuole offrire ai propri clienti esperienze immersive e persino viscerali in tutti i punti di contatto con il marchio, in primis presso i nostri rivenditori, dove il cliente potrà esplorare l’intero ecosistema del marchio, al centro di una esperienza di acquisto premium".

Paolo Romano, General Manager Stellantis &You Italia, ha aggiunto: "Siamo fieri e orgogliosi di poter essere il punto di partenza della nuova era Alfa Romeo; tutto il team di Stellantis &You Milano è pronto ad accogliere i clienti nel nuovo scrigno che custodisce i gioielli di casa Alfa Romeo, trasferendo tutta l’elevata passione e competenza che un premium brand come Alfa Romeo necessita".