La Tonale è per Alfa Romeo una chiave di volta. Lo abbiamo scritto molte volte: è la prima C-SUV elettrificata del marchio e rappresenta la nuova era del Biscione, fatta di connettività ed attenzione all'ambiente, oltre che alle prestazioni. Il suo arrivo in concessionaria (sabato 11 e domenica 12 giugno), quindi, è amplificato da una campagna pubblicitaria eccezionale e una singolare iniziativa in Formula 1.

In pista con la Tonale

Il porte aperte della Tonale coincide con il gran premio di Baku, in Azerbaigian, che si tiene il 12 giugno. Per l'occasione la monoposto dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN vestirà una speciale livrea tricolore realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo.

L'engine cover (solitamente rosso) è stato colorato di un verde che richiama la tinta Verde Montreal della Tonale e una linea bianca parte dall’alto per proiettarsi in avanti e generare la “firma luminosa” dei proiettori anteriori della novità Alfa Romeo. Nella parte alta, appoggiandosi alla diagonale di incontro tra il verde ed il bianco, svetta il simbolo del “Quadrifoglio” e poi sulla carrozzeria della monoposto c'è scritto a chiare lettere "Tonale".

Una maxi campagna in quattro città

Il porte aperte di questo fine settimana è poi sottolineato da una grande campagna omnicanale, declinata su stampa, Digital e social, oltre a una pianificazione DOOH (Digital Out Of Home) che sfrutta le potenzialità dei maxischermi led. Per due settimane quattro città italiane - Milano, Roma, Napoli e Firenze – saranno inondate di Tonale nelle zone più strategiche per il business, lo shopping e il tempo libero. Parliamo di ben 780 mq di spazi, 6 maxi led-wall, 19 attivazioni solo nel centro storico di Firenze.

Per saperne di più sulla Alfa Romeo Tonale vi rimandiamo all'articolo sui prezzi e le dotazioni; il listino, lo ricordiamo, parte da 35.500 euro per l'ibrida da 130 CV e arriva a 44.800 per la versione da 160 CV.