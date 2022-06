Quanto consuma davvero l'Alfa Romeo Tonale col nuovo motore 1.5 "middle hybrid" da 160 CV? Per essere tra i primi a rispondere a questa domanda relativa a una delle auto più attese degli ultimi anni abbiamo impegnato la Tonale nella nostra prova consumi reali.

Il risultato sui 360 km di percorso standard da Roma a Forlì è un consumo medio di 5,00 l/100 km (20,00 km/l) con una spesa di 35,62 euro per la benzina utilizzata nel viaggio.

Consumi da centro classifica

Nella nostra classifica consumi reali l'Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT va quindi a occupare una posizione intermedia tra le auto a benzina, categoria a cui appartiene anche questa motorizzazione che è una mild hybrid evoluta che si avvicina alle full hybrid.

Con i suoi 5,00 l/100 km la Tonale eguaglia il risultato di Opel Grandland X 1.2 130 CV manuale e migliora di poco i consumi della mild hybrid Mazda CX-30 180 CV Skyactiv-X M Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l).

Più lontane, rimanendo sui SUV di dimensioni e potenze simili, sono invece Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l), Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT Lineartronic MHEV (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) e Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l).

Meglio della Tonale hanno invece fatto solo modelli più compatti come Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) e Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l).

Ben fatta e sportiva, ma senza esagerare

La vettura provata è un'Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT in allestimento TI, versione già ben dotata che si posiziona un gradino sotto la Veloce che è il top di gamma. L'aggiunta di cerchi in lega da 20", vernice metallizzata tristrato Verde Montreal e dei pacchetti Harman Kardon Pack, Techno Pack e Winter Pack portano il prezzo di listino poco oltre i 51.000 euro, promozioni escluse.

Siamo quindi oltre il limite di spesa per avere gli incentivi statali, contributi che non spetterebbero comunque a questa Tonale per via delle emissioni di CO2 sopra la soglia dei 135 g/km.

Su strada questa Tonale 1.5 "middle hybrid" a trazione anteriore e con cambio doppia frizione TCT a 7 marce si dimostra piacevole da guidare e decisamente precisa di assetto e sterzo, con prestazioni brillanti ma non spiccatamente sportive. Interessante è la possibilità di muoversi a bassa velocità e per brevi tratti (o in manovra) in modalità elettrica al 100%.

Lo spazio per i passeggeri è ampio e anche il bagagliaio offre buone capacità di carico, mentre gli assistenti alla guida e i sistemi di sicurezza si dimostrano ben fatti ed efficaci, così come l'ergonomia dei comandi, l'interfaccia dell'infotainment e della strumentazione digitale. Bene anche la telecamera posteriore a l'assistente al parcheggio, mentre la regolazione di apertura dei finestrini risulta a volte disturbato dall'automatismo che tende a prevalere sul comando manuale.

Non beve troppa benzina

Nell'utilizzo quotidiano la nostra Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI ha mantenuto buone medie di consumo, in linea con le concorrenti a benzina e mild hybrid di pari potenza e categoria.

Leggermente sopra la media sono risultati solamente i consumi in città e in autostrada, ma il serbatoio da 55 litri di benzina garantisce comunque una rassicurante autonomia sopra i 700 km. Con un uso accorto dell'acceleratore e su percorsi ottimali extraurbani le percorrenze con un pieno possono anche avvicinarsi ai 1.000 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,2 l/100 km (13,2 km/l)

726 km di autonomia

726 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km di autonomia

830 km di autonomia Autostrada: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

742 km di autonomia

742 km di autonomia Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1.309 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI Ibrido (benzina) 118 kW Euro 6d-ISC-FCM N.D. 139-144 g/km

Dati

Vettura: Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI

Listino base: 42.300 euro

Data prova: 03/06/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 33°/Sereno, 23°

Prezzo carburante: 1,979 euro/l (Benzina)

Km del test: 916

Km totali all'inizio del test: 3.127

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero - 235/40 R20 96V XL AR (Etichetta UE: C, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,00 l/100 km (20,00 km/l)

Computer di bordo: 5,0 l/100 km

Alla pompa: 5,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,62 euro

Spesa mensile: 79,16 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 202 km

Quanto fa con un pieno: 1.100 km

