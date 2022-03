Per la prima volta ci occupiamo dell'efficienza di Opel Mokka, nello specifico della seconda generazione basata sulla piattaforma CMP di Stellantis e motorizzata col tre cilindri 1.2 a benzina da 131 CV abbinato al cambio manuale 6 marce.

Nella nostra prova consumi reali la nuova Opel Mokka si è dimostrata poco assetata di benzina, arrivando a registrare una media di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) nel test di 360 km da Roma a Forlì e spendendo 35,64 euro per il carburante del viaggio.

Bene nella classifica consumi

Con questa prestazione la Opel Mokka 1.2 benzina 130 CV manuale va a occupare una posizione leggermente sopra la media nella classifica consumi reali, piazzandosi quasi a pari merito con la Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km, 21,2 km/l) e di pochissimo davanti alla mild hybrid Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

Meglio della Mokka hanno fatto, limitandoci ai SUV e crossover compatti a benzina, solamente Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e la capolista Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

Dietro a Mokka ci sono invece Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV (5,00 l/100 km - 20,0 km /l) a pari merito con Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 e Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD e la Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 da 6,30 l/100 km (15,8 km/l).

SUV compatto e scattante

L'Opel Mokka provata offre l'allestimento più ricco in gamma, quell'Ultimate che ha di serie cerchi in lega da 18" bicolore, apertura/chiusura e avviamento keyless oltre a diversi altri pacchetti che includono, tra le altre cose, anche cruise control adattivo, mantenimento corsia, navigatore su schermo da 10", sedili e volante riscaldabili, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera.

L'aggiunta della verniciatura bianca porta il prezzo di listino a quota 30.450 euro, salvo promozioni Opel. Con questo prezzo si acquista un SUV compatto dalla dotazione piuttosto ricca e dalle buone doti di scatto e accelerazione, anche se il cambio automatico a 8 rapporti renderebbe ancora più rilassante e piacevole l'utilizzo della nuova tedesca.

Materiali e finiture sono di buon livello, così come l'ergonomia del posto di guida e la capacità di carico nel bagagliaio. Neppure a pagamento è possibile invece avere l'head-up display o l'apertura elettrica del portellone, mentre risulta apprezzabile la presenza delle due prese USB per i passeggeri posteriori che non dispongono però di una luce di cortesia dedicata.

Consumi buoni e buona autonomia

Nelle diverse condizioni di utilizzo questa Opel Mokka 1.2 con cambio manuale si dimostra sempre poco assetata di benzina, risultando un po' meno efficiente solo nell'utilizzo cittadino e in autostrada.

Il serbatoio da 52 litri permette di avere sempre a disposizione una buona autonomia con un pieno, mediamente oscillante tra i 700 e i 900 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

785 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

894 km di autonomia

Autostrada: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

795 km di autonomia

Economy run: 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

1.154 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale Ultimate Benzina 96 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.200 kg 126 g/km

Dati

Vettura: Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale Ultimate

Listino base: 30.050 euro

Data prova: 18/03/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 18°/Sereno, 8°

Prezzo carburante: 2,084 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.100

Km totali all'inizio del test: 2.354

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 215/55 R18 99V XL S1 (Etichetta UE: A, B, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 4,6 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,64 euro

Spesa mensile: 79,19 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 202 km

Quanto fa con un pieno: 1.095 km

