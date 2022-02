Il rilancio di Alfa Romeo passerà inevitabilmente dai SUV, il segmento re del mercato negli ultimi anni. Dopo il debutto della Tonale, è molto probabile la presentazione di un secondo modello di dimensioni più compatte chiamato Brennero che potrebbe vedere la luce tra il 2023 e il 2024 anche in versione 100% elettrica.

Tuttavia, il ceo del Biscione Jean-Philippe Imparato ha ribadito più volte la volontà di lanciare un nuovo modello all’anno fino al 2030. Quali sono, quindi, i prossimi progetti di Alfa Romeo?

Prima i SUV, poi le “auto da sogno”

Nel corso di una chiacchierata coi giornalisti di Autocar, Imparato ha svelato che la Casa è al lavoro su progetti “speciali” e in “edizione limitata”, ma per conoscere qualche dettaglio in più dovremo attendere la fine del 2022:

“Se porteremo in alto la profittabilità di Alfa Romeo, sono sicuro che io e Carlos Tavares parleremo di auto da sogno per questo brand. Per il momento, ci stiamo concentrando sulla creazione di valore e sulla corsa all’elettrificazione, ma siamo anche al lavoro su progetti one-off. Abbiamo tante idee, non dimentichiamo certo il nostro passato. Insomma, ci sono alcune priorità sul tavolo, ma stiamo sviluppando in parallelo alcuni progetti”.

Ritornano due icone?

Proseguendo nell’intervista, Imparato ha fatto riferimento a due modelli del passato specifici che potrebbero essere alla base di future creazioni: la Spider “Duetto” e la 33 Stradale.

La prima è rimasta sul mercato per oltre 28 anni con quattro generazioni, mentre la seconda è stata una fuoriserie leggerissima (solo 690 kg di peso) realizzata in appena 18 esemplari tra il 1967 e 1969.

Alfa Romeo Spider "Duetto"

Qualora questi progetti fossero davvero in edizione limitata, è possibile che Alfa Romeo li proponga con motore a benzina (e forse anche cambio manuale) per accontentare i desideri dei fan più puristi. Se, invece, si pensasse a una produzione in serie (più probabile per un modello come la Duetto), allora si andrebbe verso propulsori elettrificati o 100% a emissioni zero.

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Tra l’altro, la Spider avrebbe potuto tornare anche nel 2010 con forme riprese dal concept Pininfarina 2uettottanta. Il progetto, però, venne accantonato e a raccogliere l’eredità della due posti scoperta fu la Fiat 124 Spider.

Pininfarina Alfa Romeo 2uettottanta

In passato, si è parlato anche di un ritorno della GTV come sportiva elettrica a due o quattro posti e di una gamma Quadrifoglio elettrica. Non resta che attendere i prossimi mesi e scoprire cos’ha in serbo Alfa Romeo.