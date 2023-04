Il software è sempre più importante per le auto di oggi e lo sarà ancora di più per i modelli del futuro, perennemente connessi e - forse - in grado di guidarsi da soli. Anche solo in ambiente urbano. Per questo i colossi dell'auto stanno stringendo numerosi accordi con i big della tecnologia, così da creare sistemi di infotainment sempre più evoluti e ricchi di nuove funzionalità.

Accordi come quello riportato da Asia.Nikkei che vede coinvolte Stellantis, Panasonic e Amazon per sviluppare sistemi di gestione delle funzionalità delle auto, da integrare su futuri modelli.

Siamo all'inizio

"Stellantis utilizzerà la nuova piattaforma embedded di Amazon nei suoi veicoli di prossima generazione. Abbiamo collaborato con Stellantis... e Amazon". Sono queste le parole pronunciate da Scott Kirchner, presidente di Panasonic Automotive Systems Co. of America e riportate dalla testata giapponese.

Gli interni della Jeep Grand Cherokee

Ancora non ci sono dettagli su come sarà il software e sulle tempistiche - "Non è ancora in produzione" ha affermato Kirchner - ma guardando ai vari annunci fatti qualche tempo fa dalle tre aziende qualcosa si può immaginare.

A gennaio 2022 infatti Stellantis e Amazon hanno annunciato la collaborazione per l'STLA SmartCockpit, software studiato per essere utilizzata sui modelli basati sulle nuove piattaforme del Gruppo. Un sistema sviluppato ad hoc e personalizzabile che coprirà ogni aspetto degli infotainment, dalla navigazione al monitoraggio del funzionamento dei vari aspetti delle auto, gestibile anche tramite Alexa - l'assistente vocale di Amazon - e arricchito da nuove funzionalità come piattaforme di e-commerce e servizi di pagamento.

STLA Smart Cockpit

È stata invece annunciata al CES 2023 la partnership tra Amazon e Panasonic, volta a migliorare le capacità del sistema SkipGen del colosso giapponese, per integrare Siri (l'assistente vocale di Apple) e Alexa nel software dell'infotainment, così da gestire con comandi vocali sia Apple CarPlay sia i comandi dell'auto come climatizzatore, navigatore e altro ancora.