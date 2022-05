La storica presenza di Fiat, poi FCA e di PSA sul mercato indiano, con diversi stabilimenti per la produzione locale di modelli con marchi europei e americani, viene oggi rilanciata e rafforzata da Carlos Tavares, ad di Stellantis.

Il manager portoghese ha infatti ribadito l'importanza dell'India nel piano strategico "Dare Forward 2030" di Stellantis, sia come mercato chiave per il gruppo che come polo di approvvigionamento.

Oltre un miliardo di euro dal 2015

In particolare il ceo di Stellantis ha ricordato che nelle attività operative in India è stato investito, dal 2015, oltre un miliardo di euro e punta a crescita duratura con i nuovi modelli Citroen e Jeep.

L'occasione è perfetta per andare a scoprire nel dettaglio quali sono i modelli già in produzione o in arrivo dagli stabilimenti indiani di Stellantis, partendo proprio da Citroen.

Citroen India

(Tiruvallur, Tamil Nadu)

Joint venture con CK Birla Group

Citroen C5 Aircross

Citroen C3

Citroën C5 Aircross Citroen C3 (India)

Lo stabilimento indiano di Tiruvallur è l'unico a produrre fuori dalla Francia la Citroen C5 Aircross (dal 2021), mentre la nuova Citroen C3 viene progettata, sviluppata e costruita (dal 2022) nello stesso impianto per l'India e per l'esportazione in altri Paesi.

FCA India Automobiles

(Ranjangaon, Maharashtra)

Joint venture con Tata Motors

Jeep Compass

Jeep Grand Cherokee

Jeep Meridian

Jeep Wrangler

Jeep Compass Jeep Grand Cherokee

Jeep Meridian Jeep Wrangler

Le Jeep Compass prodotte dal 2017 nello stabilimento di Ranjangaon sono uguali a quelle che vediamo sulle nostre strade e che escono dalle linee di Melfi (PZ), così come le Jeep Wrangler assemblate dal 2020.

Nel 2022 FCA India Automobiles costruisce anche la nuova Jeep Grand Cherokee, oltre alla Jeep Meridian che è la versione indiana della Jeep Commander sudamericana.

PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd.

(Hosur, Tamil Nadu)

Joint venture con AVTEC Limited

Dal 2017 lo stabilimento indiano PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd. di Hosur produce motori e trasmissioni,con una capacità annua di oltre 500.000 pezzi per il mercato interno e globale dei marchi Stellantis.

In India Stellantis è presente anche con il Digital Hub ICT di Hyderabad, uno dei più importanti poli del gruppo per tecnologie digitali e comunicazione, oltre che con il centro software di Bengaluru e i due centri di ricerca e sviluppo a Chennai e Pune.

India, un Paese strategico per Stellantis

Parlando con la stampa indiana lo stesso Stellantis ha detto:

"Siamo impegnati a far crescere e rafforzare la nostra presenza in India, rendendo questo Paese strategico, un pilastro chiave della nostra ambizione globale nel quadro del piano Dare Forward 2030.

Carlos Tavares