La nuova e attuale Porsche Cayenne è stata presentata poche settimane fa. Completamente rinnovata sotto diversi aspetti, è arrivata sul mercato ufficialmente proprio in questi giorni, con una gamma piuttosto completa ma non composta in Europa dalla potentissima Turbo GT.

In base a quanto dichiarato dalla casa, infatti, la versione super sportiva non sarà più disponibile alla vendita nel Vecchio Continente e in diversi altri mercati, a causa degli elevati valori di CO2 emessi.

Al suo posto, però, nel corso del 2024 arriverà una nuova versione ibrida plug-in da oltre 700 CV e 900 Nm. Ecco tutti i dettagli e le ultime informazioni rilasciate da Porsche.

Futuro elettrificato

Partiamo prima di tutto dal principio. La risposta è no, la nuova versione sviluppata da Porsche per sostituire in Europa la Cayenne Turbo GT non ha ancora un nome. Non è ancora del tutto chiaro, infatti, se si chiamerà Cayenne Turbo S E-Hybrid o in modo del tutto diverso. Qual che è già certo, però, è che si tratterà a tutti gli effetti della Cayenne più potente di sempre, in grado di generare in maniera combinata oltre 700 CV e 900 Nm di coppia.

In base a quanto comunicato dalla Casa in queste ore, il nuovo allestimento sarà ordinabile in quasi tutti i mercati mondiali a partire dalla fine dell'estate e le consegne inizieranno a metà novembre. Allo stesso tempo, la versione Turbo GT scomparirà definitivamente dai listini dell'Unione Europea, del Giappone, di Taiwan, Singapore e Hong Kong.

Porsche Cayenne V8 PHEV 2024, le foto spia ufficiali

La più potente di sempre

Per quanto riguarda le prestazioni, come detto si tratterà della Cayenne più potente di sempre. Il solo motore elettrico, in particolare, avrà una potenza di oltre 200 CV e sarà alimentato da una batteria aggiornata, con una capacità aumentata di oltre il 30% rispetto a quella di precedente generazione e dotata di una potenza di ricarica da record per un'auto PHEV.

La velocità massima sarà di oltre 300 km/h, leggermente superiore al passato e con tempo di percorrenza da 0 a 100 km/h inferiore all'ultima Turbo GT, che era in grado di farlo in appena 3,8 secondi.

Porsche Cayenne V8 PHEV 2024, le foto spia ufficiali degli interni

Non è ancora chiaro quando avverrà il reveal ufficiale di questo particolare modello. Potrebbe accadere, tuttavia, nel corso del Salone di Monaco di Baviera fissato per l'inizio di settembre.

