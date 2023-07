Porsche è in vena di festeggiamenti al Goodwood Festival of Speed 2023 - in programma dal 13 al 17 luglio - dove vuole celebrare il 75o anniversario dalla presentazione della sua prima auto: la Porsche 356 Roadster #1. Un anniversario speciale per un modello speciale.

Ed ecco allora che in quel di Goodwood debutta la Porsche Vision 357 Speedster, one-off senza il tetto che fa il paio con la Vision 357 presentata a inizio 2023 per dare il giusto omaggio al modello che ha segnato la nascita dell'epopea Porsche.

Solo il rumore del vento

Le differenze con la precedente concept sono evidenti: via il tetto, copertura tonneau sul lato del passeggero e livrea con nuovi abbinamenti cromatici. La vera novità però sta sotto. Mentre la Vision 357 Coupé era basata sulla 718 Cayman GT4 RS, la sua sorella speedster affonda le sue radici nella 718 GT4 e-Performance. Sì, è elettrica.

Porsche Vision 357 Speedster concepte Vision 357 Concept

Il telaio deriva dalla 718 GT4 Clubsport e lo combina con motori elettrici batterie della Mission R. Vale a dire più di 1.000 CV di potenza (in modalità qualifica) e 0-100 in meno di 3". Una piccola bomba da godersi con il vento tra i capelli.

Classico e moderno

Poggiata su grossi cerchi monodato in magnesio da 20" pollici la Porsche Vision 357 Speedster sembra non avere gruppi ottici anteriori e posteriori, "affogati" nella carrozzeria e visibili solo quando serve. Non ci sono nemmeno gli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere ad alta definizione.

All'interno si trova un sedile ribassato con guscio fibra di carbonio rinforzata con materiali plastici. L'abitacolo è volutamente minimalista e presenta una plancia in fibra di carbonio con quadro strumenti trasparente.

Dopo il debutto a Goodwood la Vision 357 Speedster attraverserà l'Atlantico per atterrare a Laguna Seca in occasione del Rennsport Reunion in programma per settembre.