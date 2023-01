L’8 giugno 1948 veniva presentata la 356 Roadster, la prima Porsche di sempre. A distanza di 75 anni da quel momento storico, la Casa festeggia con un concept che raccoglie in pieno l’eredità stilistica e meccanica di quell’auto leggendaria.

La Vision 357 è il regalo che Porsche fa a sé stessa, è la perfetta sintesi di passato, presente e futuro del marchio.

Sembra uscita dagli anni ‘50

Liberi dalle maglie delle normative di omologazione, gli ingegneri tedeschi hanno potuto sbizzarrirsi nel disegnare l’auto. Lo Style Porsche Team ha confezionato un prototipo che rimanda in tutto e per tutto alla 356, con un passo corto, superfici morbide e un abitacolo compatto come nella prima Porsche di sempre.

Porsche Vision 357 Concept

L’avvolgente parabrezza è un altro omaggio al passato, mentre la coda raccolta presenta una griglia originale che integra la terza luce di stop. Le luci anteriori circolari sono nascoste dalla carrozzeria e presentano i quattro elementi separati come nei modelli attuali. C’è poi la doppia tinta Ice Grey Metallic e Grivola Grey Metallic, due delle colorazioni più popolari degli anni ’50.

500 CV pronti per il futuro

Una scelta che sarà sicuramente apprezzata dai puristi del marchio è la presenza del motore termico. E non uno qualsiasi, ma lo stesso 4.0 sei cilindri boxer della Cayman GT4 RS da 500 CV, già convertito per l’eventuale impiego di carburanti sintetici.

Al di là dell’utilizzo degli e-fuel, comunque, Porsche ha puntato tanto sulla sostenibilità adottando pannelli della carrozzeria realizzati con un’alta percentuale di fibre naturali (come nella Mission R presentata nel 2021), tra cui quelle derivate dal lino.

Porsche Vision 357 Concept

Inoltre, per ridurre il numero delle componenti e migliorare l’aerodinamica, sono state installate delle telecamere al posto degli specchietti, mentre le ruote da 20” sono realizzate in magnesio e presentano i coprimozzi in carbonio.

Il concept sarà esposto al Drive Forum di Berlino in occasione della mostra dedicata ai 75 anni di Porsche che si terrà dal 27 gennaio fino a metà febbraio. Successivamente, il prototipo sarà presente a tanti eventi internazionali nel corso del 2023.