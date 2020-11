Tutto il lavoro che c'è dietro la produzione di un auto passa attraverso centinaia o migliaia di progetti preparatori che non scenderanno mai in strada, quei prototipi che anche in casa Porsche abbondano, come dimostra questa carrellata di spettacolari concept mai viste prima.

Fra questi lavori "segreti", realizzati tra il 2005 e il 2019 e illustrati in un nuovo libro ufficiale intitolato proprio "Porsche Unseen", ce ne sono alcuni davvero sorprendenti come ad esempio la 919 Street, versione stradale dell'imbattibile Porsche 919 Hybrid.

Porsche 919 Street (2017)

Nel centro stile Porsche di Weissach guidato da Michael Mauer più di 120 designer hanno creato innumerevoli bozzetti che poi sono stati tradotti in modelli 3D al computer, in modelli reali in scala 1:3 e in alcuni casi anche nei modelli a grandezza naturale 1:1 che vedete qui.

In questo ghiotto elenco c'è appunto la Porsche 919 Street del 2017, una variante da strada della mitica 919 Hybrid, sempre con la motorizzazione ibrida da 900 CV, ma pensata per chi vuole sentirsi sempre pilota, in ogni spostamento quotidiano.

Anche la scocca in fibra di carbonio, le dimensioni e il passo sono gli stessi della vettura da corsa che ha vinto tre 24 Ore di Le Mans consecutive con il suo motore 2.0 V4 turbo + elettrico.

Porsche Vision Renndienst (2018)

Un altro sbalorditivo progetto mai visto prima è quello della Porsche Vision Renndienst del 2018, una libera interpretazione della Casa tedesca dell'inedito tema van/monovolume per sei persone.

L'idea è quella di proporre una navetta "futuribile" per chi vuole assaporare in comodità, relax e compagnia le prestazioni e lo stile Porsche, ma in questo caso con una motorizzazione elettrica al 100%.

Porsche Vision Spyder (2019)

A chiudere questa prima carrellata di Porsche celate che si possono scoprire in dettaglio nel volume Porsche Unseen (Stefan Bogner, Jan Karl Baedeker - Delius Klasing Verlag - 328 pagine) c'è infine la Porsche Vision Spyder del 2019 che omaggia la Porsche 550-1500 RS Spyder datata 1954.

Su questa concept a motore centrale con le caratteristiche griglie sul cofano e le pinne in coda spicca anche una soluzione innovativa pensata per le spider del futuro, un roll bar modernissimo in pezzo unico e a traliccio.