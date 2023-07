Il Goodwood Festival of Speed 2023 è l’occasione per festeggiare i 75 anni dalla presentazione della prima Porsche in assoluto, la 356 Roadster #1. In Inghilterra, però, non c’è spazio solo per alcune importanti vecchie glorie della Casa tedesca, ma anche per gioielli più recenti, come la Taycan e la 911 GT3 RS.

Ecco quindi una carrellata di foto direttamente da Goodwood.

Ce ne sono per tutti i gusti

Descrivere una per una ogni Porsche delle foto sarebbe una vera impresa. Di sicuro, tra le protagoniste del weekend c’è la Vision 357 Speedster, una one-off senza il tetto che omaggia la 356 originale, ma con uno stile futuristico e un powertrain 100% elettrico da 1.000 CV.

Porsche Vision 357 Speedster

Un’altra Porsche che sicuramente non è passata inosservata è la 911 GT3 RS, la declinazione più corsaiola della 911 attuale col motore aspirato da 9.000 giri e 525 CV che ha tolto il fiato agli spettatori nella scalata di Goodwood. Sempre in tema di modelli da pista, ecco la 718 Cayman GT4 RS da 500 CV.

Porsche 911 Dakar Porsche 959 Porsche 911 GT3 RS

E si prosegue con la 911 Dakar, l’esclusiva sportiva (ne saranno realizzati solo 2.500 esemplari a circa 230.000 euro) che non teme il fuoristrada, oltre alla rinnovata Cayenne, anche in declinazione coupé. Presente e futuro di Porsche, la Taycan si prende la scena sia nella versione berlina che in quella Sport Turismo, sfoggiando la sua potenza fino a 761 CV (ma a breve potrebbe arrivare una variante con tre motori e 1.000 CV) e la sua classe.

Le altre Porsche che fanno battere il cuore agli appassionati sono quelle che arrivano dal Porsche Museum. Tra queste, c’è la 911 Turbo S generazione 993 e la già citata 356. Non perde il suo fascino iconico nemmeno la mitica 959, mentre la 917 K - vincitrice della 24 Ore di Le Mans 1970 - è solo una delle tante vetture da corsa portate da Porsche. Vedere (le foto) per credere.