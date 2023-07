La nuova berlina più veloce del mondo è la Maserati Ghibli 334 Ultima, la versione più sportiva della cinque porte che ha debuttato nel 2013 riportando in auge un nome storico per la Casa.

Come dice il nome, però, si tratta anche dell'ultima berlina del Tridente in ordine assoluto dotata del motore V8, un vero canto del cigno per rendere omaggio all'iconico 8 cilindri Twin Turbo con V di 90 gradi, capace di erogare 580 CV e di spingerla fino alla velocità massima, da cui il nome, di 334 km/h.

Si mostrerà, insieme alla sorella Levante V8 Ultima, per la prima volta al Goodwood Festival of Speed 2023.

Addio con record

La Maserati Ghibli si congeda quindi portandosi a casa un record spremendo a più non posso il V8, per toccare i 334 km/h, 8 km/h in più rispetto alla versione Trofeo "standard" e 1 in più rispetto alla precedente detentrice del primato, la Bentley Flying Spur Speed.

Ma come hanno fatto gli ingegneri di Viale Ciro Menotti a renderla così veloce? La risposta è semplice: ottimizzando il peso e le gomme.

Per migliorare la velocità massima e il tempo impiegato da 0 a 100 km/h, passato dai precedenti 4,3 secondi della Trofeo agli attuali 3,9 secondi, i tecnici modenesi hanno prima di tutto equipaggiato la berlina con nuove gomme ad alte prestazioni con mescola dedicata, montate su nuovi cerchi in lega alleggeriti da 21 pollici rinominati Orione, abbinati a loro volta a un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Maserati Ghibli 334 Ultima, il logo sui sedili

Subito riconoscibile

La cura dimagrante della meccanica, è stata poi seguita anche da una minuziosa personalizzazione estetica per quanto riguarda soprattutto gli abbinamenti cromatici.

All'esterno la berlina modenese è stata verniciata nella tinta Scià di Persia, abbinata a dettagli color rubino e al nuovo logo 334, verniciato sui passaruota anteriori.

Ma non solo. I designer della casa hanno anche optato per dotare la speciale Maserati Ghibli del Full carbon exterior kit, che comprende le mostrine del paraurti anteriore, le maniglie delle portiere, le calotte specchio e i montanti B&C.

Infine, anche i cerchi e le coppe centrali sono stati verniciati nel nuovo colore grafite scuro opaco, abbinato al Tridente in tonalità rubino e alle pinze dei freni in nero lucido.

C'è anche la Levante

La Ghibli 334 Ultima non è l'unica "ultima" Maserati con un motore V8. Al Goodwood Festival of Speed 2023, infatti, la casa espone anche la Levante V8 Ultima, l'edizione finale del SUV con l'8 cilindri.

Disponibile sia in Nero Assoluto che in Blu Royale, è stata equipaggiata con cerchi in lega da 22 pollici verniciati in nero, lo stesso pacchetto esterno completo in fibra di carbonio e, di nuovo, i loghi "V8 Ultima" sui due passaruota anteriori.

All'interno i designer hanno scelto, in questo caso, di optare per dei sedili in pelle in color terracotta o nero con incisi gli stemmi Maserati e la scritta "V8 Ultima".

Maserati Levante V8 Ultima, gli interni Maserati Levante V8 Ultima, il logo sui sedili Maserati Levante V8 Ultima, il logo sul passaruota

Per pochissimi

Sia la Maserati Ghibli 334 Ultima che la Levante V8 Ultima saranno disponibili sul mercato globale in soli 103 esemplari ciascuna, un numero riportato per entrambe su un'apposita targhetta posizionata sul tunnel centrale con scritto "una di 103".

La casa non ha ancora dichiarato da che giorno sarà possibile ordinarle, i prezzi e i tempi di consegna, ma è probabile che, come di consueto in questi casi, bisognerà affrettarsi.