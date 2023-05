"Il motore V8 Maserati è morto, lunga vita al V8 Maserati!" È con questa parafrasi di un antico motto francese che vogliamo annunciare la fine produzione di tutte le Maserati spinte da un motore V8 a benzina, le sportive italiane che non avranno eredi a otto cilindri, ma che vogliamo immaginare eterne nei garage dei collezionisti.

La comunicazione ufficiale arriva da Davide Grasso, ceo di Maserati, al Motor Valley Fest 2023, l'evento modenese dove il leggendario propulsore V8 passa idealmente il testimone all'elettrico. Le ultime Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante Trofeo, quelle dotate appunto del V8 biturbo di 3,8 litri e 580 CV, saranno prodotte fino alla fine del 2023 e le vendite proseguiranno nel 2024.

Maserati Ghibli 334 Ultima e Maserati Levante V8 Ultima

Per celebrare degnamente la fine di un'era per il V8, Maserati ha annunciato che il prossimo mese di luglio saranno svelate al Goodwood Festival of Speed le ultime due serie speciali della gamma Trofeo. Si tratta della Maserati Ghibli 334 Ultima e della Maserati Levante V8 Ultima, di cui ancora non conosciamo dettagli e foto.

Maserati Levante Trofeo

Questi modelli V8 che la Casa ha già definito "parte della storia della mobilità" e "un oggetto da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico della storia del marchio italiano" sono infatti gli ultimi di una lunga stirpe nata nel 1959 con la Maserati 5000GT e proseguita con altre 100.000 vetture prodotte dalla Casa del Tridente.

In base al piano di elettrificazione Dare Forward 2030 di Stellantis, ogni Maserati avrà una versione elettrica e una a benzina, dotata però del 4 cilindri o del V6 biturbo Nettuno, mentre dal 2030 tutti i modelli saranno elettrici al 100%.

Maserati GranTurismo Folgore

Le Maserati da vedere al Motor Valley Fest 2023

Durante il Motor Valley Fest 2023, in programma dall'11 al 14 maggio a Modena, Maserati espone alcune delle sue vetture nei luoghi simbolo della città.

Maserati, la collezione Zeda V8 Trofeo