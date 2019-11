Si chiude oggi l'onorata carriera della Maserati Granturismo. Dopo ben 12 anni esce dalle linee storiche dello stabilimento di viale Ciro Menotti l'ultimo esemplare della dinastia. In tutto questo tempo il fascino della sua linea e il rombo del suo V8 aspirato non hanno mai smesso di incantare gli appassionati, nelle molteplici versioni S, MC, MC Sport Line, Sport e MC Stradale; oltre alle GranCabrio.

A mettere la parola fine su questo capitolo ci pensa un'auto particolare, la Zéda (Z in dialetto bolognese), che la stessa Maserati definisce come un ponte tra passato, presente e fututo, per proiettare l'azienda verso un nuovo inizio.

I numeri di un successo

La GranTurismo ha debuttato al Salone di Ginevra nel 2007. Coupé 4 posti, a due porte, con motore 8 cilindri aspirato e design firmato Pinifarina, è nata come un'interpretazione moderna della Maserati A6 1500 del 1947.

Nel 2009, debutta al Salone di Francoforte la GranCabrio. Dal MY18 gli esterni sono disponibili in 16 colori e ci sono 14 cerchi in lega leggera in sei diversi modelli, più 9 colori di pinze freno. In totale, ci sono oltre 400.000 possibili combinazioni.

Con l'ultima evoluzione il V8 Ferrari da 4,7 L era in grado di erogare una potenza di 460 CV 520 Nm. Dal 2007 a oggi ne sono stati venduti oltre 40.000 esemplari in tutto il mondo, di cui 28.805 GranTurismo e 11.715 GranCabrio.

Un grande passo

La conclusione della produzione nello stabilimento modenese darà modo di avviare i lavori di aggiornamento delle linee di produzione, per un rinnovamento che vedrà l’impianto dedicarsi alla costruzione della nuova super sportiva. Stabilimento a cui abbiamo anche dedicato una puntata del nostro speciale Made in Motor Valley.

La nuova auto sarà caratterizzata da tecnologie inedite e l'arrivo è previsto in pochi mesi. Altra chicca è la costruzione di una linea di verniciatura, a basso impatto ambientale, in grado di permettere ai clienti di assistere personalmente a questo processo sulla propria auto.

GranTurismo Zéda, dopo la fine un nuovo inizio

Questo modello farà il giro del mondo per dare un'assaggio del domani, unendo di fatto passato, presente e futuro. Osservando la vettura dal posteriore verso il frontale, le superfici si arricchiscono passando da un effetto satinato chiaro fino ad un color metalluro brunito.

La parte centrale si trasforma ulteriormente diventando più profonda e arrivando al blu Maserati che si evolve e diventa energetico, elettrico, quasi vivo, come fosse uno specchio.

La realizzazione di questi effetti avviene attraverso la manualità e si ritorna, così, indietro nel tempo, con l'apporto delle tecnologia e conoscenze di oggi, per proiettarsi verso un nuovo corso di stile e tecnologia.