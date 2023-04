La Milano Design Week è da sempre il palcoscenico di presentazione di prodotti unici da parte di molte aziende globali. Tra queste non mancano ogni anno anche le case auto, che colgono l'occasione della kermesse milanese per esporre prodotti unici mai visti prima.

Durante la serata di mercoledì 19 aprile, in un evento esclusivo nel nuovo retail store di Milano, Maserati ha celebrato la nuova GranTurismo presentando tre one-off d'eccezione. La più iconica - dal punto di vista delle linee - si chiama Ouroboros, è stata disegnata dall'artista Hiroshi Fujiwara e racchiude in se il design di diverse auto del passato del Tridente. Vediamola nel dettaglio, insieme alle altre.

GranTurismo one off Ouroboros

La Maserati GranTurismo One-Off Ouroboros è a tutti gli effetti un'opera d'arte contemporanea. È stata disegnata dallo street artist Hiroshi Fujiwara ispirandosi al simbolo dell'ouroboros, che esprime - citando quando dichiarato dalla casa - "l'unità di tutte le cose che non scompaiono mai ma cambiano continuamente forma, in un eterno ciclo di distruzione e ricreazione."

Maserati GranTurismo One-Off Ouroboros

Il designer ha ideato questa speciale concept partendo dalle linee delle sportive italiane del passato. Per esempio, per la griglia anteriore si è ispirato a quella della A6GCS Berlinetta Pininfarina, per le prese d'aria laterali a quelle della 3500 GT, dalla quale ha preso spunto anche per la realizzazione dei due fari anteriori tondi carenati, una vera e propria caratteristica unica delle auto da corsa degli anni '60.

Maserati GranTurismo Fuoriserie One-Off Ouroboros

Per i cerchi in lega forgiati, invece, l'artista si è ispirato a quelli in magnesio della Bora degli anni '70, concludendo la sua opera con il posteriore composto da una fascia unica rossa presa in prestito dal design innovativo della Shamal degli anni ’80 - ’90.

Maserati GranTurismo One-Off Ouroboros

Hiroshi Fujiwara, il creativo dietro Fragment, il marchio con cui la Casa italiana ha avviato una partnership nel 2021, ha dichiarato:

“La GranTurismo Ouroboros è stata concepita come un collegamento visivo e culturale tra le varie epoche del design Maserati e l'attuale generazione di GranTurismo. Abbiamo lavorato con il team Maserati per creare una connessione tra l'apice odierno della tecnologia e delle prestazioni con le icone di stile che hanno generato e alimentato il mito nel corso dei decenni”.

All'evento di presentazione hanno partecipato anche David Beckham, il pianista e compositore italiano Dardust e l'attrice Matilda De Angelis.

Maserati GranTurismo Celebration, David Beckham Maserati GranTurismo Celebration, Matilda De Angelis

GranTurismo one off Prisma e Luce

Ma non è tutto, il Tridente italiano nel corso della serata della Milano Design Week 2023 ha presentato anche altre due one-off. Si chiamano Prisma e Luce e sono state ideate partendo sempre dalla GranTurismo.

Le avevamo anticipate in un articolo dedicato e si tratta di due auto evocatrici, anche in questo caso, del glorioso passato della casa. La GranTurismo One- Off Prisma è una vera e propria opera d'arte artigianale: equipaggiata con il V6 Nettuno è stata verniciata a mano in 14 colori diversi, impreziositi da oltre 8.500 lettere applicate e verniciate, sempre a mano, per comporre i nomi delle auto Maserati.

Maserati GranTurismo Fuoriserie One-Off Prisma e Luce

La GranTurismo One-Off Luce, invece, è una dichiarazione di innovazione e sostenibilità. Basata sulla versione 100% elettrica Folgore della GranTurismo, è stata verniciata con una speciale tinta cromata a specchio, con l'obiettivo di fondere i contorni della carrozzeria con l'ambiente circostante. La vera particolarità dell'auto, però, risiede negli interni, realizzati in ECONYL, un filato di nylon rigenerato di nuovissima concezione.

Maserati GranTurismo Fuoriserie One-Off Luce

Klaus Busse, Head of Design di Maserati, ha dichiarato: