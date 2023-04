A Milano torna la Design Week, l’appuntamento dedicato all’arte, alla moda e all’architettura dove ogni anno sono protagoniste anche tante auto.

Anche in questa edizione, dal 17 al 23 aprile, diversi marchi automobilistici sono presenti coi loro ultimi modelli e concept, con eventi specifici per parlare di design e non solo.

Ecco quali sono gli appuntamenti in programma.

Audi

L'installazione Audi per la Milano Design Week 2023

Cosa e quando: In qualità di co-producer del Fuorisalone, Audi non può certo mancare alla Milano Design Week. Nell’House of Progress di Piazza del Quadrilatero è presente uno spazio espositivo con l’installazione “The Domino Act” del designer Gabriele Chiave.

Quest’ultima è composta da 22 monoliti disposti circolarmente che interagiscono con l’ambiente circostante e con la luce e al cui centro è parcheggiata l’Audi skysphere concept, l’avveniristica roadster full electric che fa il suo debutto in anteprima assoluta per il pubblico italiano.

Inoltre, in via Montenapoleone si può vedere dal vivo la SQ8 e-tron, la versione sportiva della Q8 e-tron da 450 CV e 600 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Dove: Corso Venezia, 11.

Cupra

Cupra alla Milano Design Week 2023

Cosa e quando: il Cupra Garage di Milano ospita “Superficie Assoluta”, un percorso di installazione che mette in mostra le nuove tecniche del design “parametrico” e della stampa 4D.

In pratica, nello showroom Cupra si può vedere dal vivo un’anticipazione delle componenti delle auto del domani, come le fibre naturali utilizzate al posto del carbonio e i tessuti in pelle vegana e con polimeri riciclati che sostituiscono i classici rivestimenti.

Si può accedere liberamente allo showroom dal 18 al 23 aprile. Sempre in questo periodo sono previsti dj set e incontri aperti al pubblico.

Dove: Corso Como 1.

GAC

Car Culture #1 - La Barchetta

Dove e quando: dopo aver inaugurato il suo centro di ricerca e sviluppo europeo a Milano, il gruppo cinese GAC presenta il concept Car Culture #2 – Van Life. Il secondo progetto di stile del Costruttore dopo la Car Culture #1 – La Barchetta punta maggiormente sulla praticità, con un abitacolo versatile che permette ai passeggeri dormire in caso di lunghi viaggi.

In generale, il design degli interni è pensato per collegare tutto ciò che può servire, dai sedili allo schermo, passando per portaoggetti, vassoi, lampade e amache.

Dove: Via Tortona 16.

Hyundai

Hyundai Ioniq 6

Cosa e quando: Hyundai racconta il design alla base dei suoi ultimi modelli. L’evento della Casa coreana si tiene in via Solferino, nella sede storica del Corriere della Sera, con una speciale installazione interattiva ricca di luci e suoni costruita appositamente per dare risalto alla Ioniq 6.

La cosiddetta estetica “streamline” della berlina elettrica è proprio alla base di una discussione con alcuni designer del marchio che prendono parte alla manifestazione.

Dove: via Solferino.

Lancia

Lancia Pu+Ra Concept, il teaser

Cosa e quando: il 15 aprile viene svelato il concept di Lancia chiamato "Pu+Ra", che darà un'anticipazione di come sarà la linea dei futuri modelli del brand italiano.

Il prototipo è un manifesto della Casa per i "prossimi 10 anni", come già detto dal ceo Luca Napolitano, e il suo design potrebbe ispirare la nuova Ypsilon.

Lexus

Lexus Shaped by Air

Dove e quando: Lexus presenta una nuova installazione dell'artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. L'esposizione si chiama "Shaped by Air" e per l'occasione sono premiati i quattro vincitori del Lexus Design Award 2023.

L'opera di Reddy è un’interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, modellata dalla luce e con forme di foglie verdi vibranti che suggeriscono il movimento attraverso la natura.

Maserati

Maserati Granturismo Luce

Cosa e quando: per accompagnare il lancio della nuova Granturismo, Maserati espone due one-off create grazie al programma di personalizzazione "Maserati Fuoriserie". La prima vettura, chiamata "Luce" è caratterizzata da una carrozzeria interamente cromata a specchio ed è decorata con un motivo dinamico inciso a laser. Gli interni sono realizzati in monomateriale Econyl, un filo di nylon rigenerato e lavorato col laser.

La seconda one-off si chiama "Prisma" e si riconosce per la verniciatura composta da 14 colori, alcuni dei quali associati alle Granturismo più iconiche. Per esempio, troviamo l'amaranto dell'A6 1.500 del 1947 e l'Oro Longchamps della Khamsin del 1973.

Inoltre, è presente un dettaglio di oltre 8.500 lettere, applicate a mano, che compongono i nomi delle Maserati creando una seconda sfumatura e armonizzando tutto il rivestimento cromatico, eseguito rigorosamente a mano.

Dove: Maserati Rossocorsa Milano, in Viale di Porta Vercellina 16.

Peugeot

Il logo della Peugeot 9x8

Cosa e quando: durante la Milano Design Week, Peugeot svela la livrea da corsa che accompagnerà l’avventura del team francese nel campionato WEC. Elaborata dall’artista spagnolo J. Demsky, la grafica sarà associata all’hypercar 9x8 e alle tute e ai caschi dei piloti che prenderanno parte anche alla 24 Ore di Le Mans.

La presentazione ad un pubblico selezionato è prevista per il 17 aprile, mentre tutti gli spettatori possono ammirare la livrea dal 23 aprile.

smart

smart #1

Cosa e quando: dal 18 al 23 aprile la smart #1, il primo modello della nuova generazione smart, è la protagonista di un progetto espositivo realizzato da Archiproducts Milano.

La vettura è esposta nel living a due piani di via Tortona 31 insieme a tanti altri oggetti e opere d'architettura.

Dove: Archiproducts Milano, via Tortona 31.