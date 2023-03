Vi ricordate la mitica Isetta del 1953? L’ultracompatta rappresentò una rivoluzione per la mobilità dell’epoca ed è tutt’ora una delle auto più iconiche di quegli anni.

A raccoglierne l’eredità – almeno dal punto di vista della filosofia e del design – è la Microlino, un quadriciclo leggero che sarà distribuito in Italia dalle concessionarie aderenti al Gruppo Koelliker.

Piccolissima e con un “cuore” italiano

Due posti e un bagagliaio di 230 litri in una carrozzeria di 2,5 metri: è così che si presenta la Microlino, che potrà essere guidata già a 16 anni come accade per rivali come Citroen Ami e Renault Twizy.

Concepito dalla svizzera Micro Mobility Systems, il quadriciclo s’ispira alle bubble cars degli anni ’50 (tra cui la già citata Isetta) ed è prodotta presso La Loggia di Torino, una struttura di 3.000 metri quadri ricoperta interamente da pannelli solari.

Il posteriore della Microlino

Qui avvengono i vari processi, dallo stampaggio delle lamiere alla lastratura della scocca, fino alla verniciatura e all’assemblaggio finale, con la Microlino che è composta per il 65% da componenti italiane (e il 90% di origine europea).

Due le versioni disponibili, Dolce e Competizione, con la dotazione che deve ancora essere definita nei dettagli. Ma sappiamo che la Microlino sarà proposta in tre tagli di batterie al nickel-cobalto-manganese da 6 kWh, 10,5 kWh e 14 kWh (tutte abbinate ad un motore elettrico posteriore da 17 CV e 89 Nm che consente una velocità massima di 90 km/h), con autonomie comprese tra 91 e 230 km.

I prezzi? Quelli per l’Italia non sono ancora stati ufficializzati. Sul sito ufficiale, però, si parla di un listino di partenza - per il mercato europeo - di 19.990 euro per la Dolce e 21.990 euro per la Competizione.