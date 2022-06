Un nuovo car sharing debutta in Italia, per ora solo a Milano. Si chiama Zity e dopo aver percorso le strade di Madrid, Parigi e Lione arriva nel capoluogo lombardo con 450 Dacia Spring.

Si tratta di un servizio nato dalla collaborazione tra Mobilize (branca di Renault dedicata ai servizi di mobilità) e la spagnola Ferrovial con noleggio in modalità free floating, con la possibilità quindi di iniziare e terminare il noleggio in qualsiasi punto della città, senza dover mettere l'auto all'interno di parcheggi dedicati. Vediamo ora come funziona.

Zity, i prezzi

I prezzi di Zity sono ora in fase di promozione lancio e prevedono un costo di 0,23 euro al minuto, senza alcun addebito di inizio noleggio. Una volta terminato il periodo di lancio la tariffa passerà a 0,29 euro al minuto.

L'auto si può mantenere anche durante le soste, con un costo di 0,12 euro al minuto (prezzo promozionale) che diventeranno 0,15 al termine dell'offerta.

Ci sono poi tariffe flat per utilizzi a ore, con prezzi compresi tra 29 e 99 euro a seconda della durata. Tariffe che scattano in automatico: se per esempio si prende a noleggio una delle 450 Dacia Spring della flotta Zity senza prevedere quanto tempo la si terrà, il sistema attiva in automatico la tariffa più conveniente.

Zity, le tariffe

Modalità Driving mode 4 ore 8 ore 24 ore 48 ore 72 ore Stand by Costo 0,23 € / min 29 euro 39 euro 49 euro 79 euro 99 euro 0,12 € /min

Calcolando un costo di 0,23 euro al minuto, se si sforano le 4 ore si pagherebbero 55,2 euro, ma il sistema si rifarà invece alla tariffa di 29 euro.

Per chi volesse sono inoltre disponibili tre "pacchetti" di ricarica:

ricarica di 30 euro: credito di 36 euro

ricarica di 60 euro: credito di 75 euro

ricarica di 100 euro: credito di 130 euro

Zity, come funziona

Come gli altri servizi di car sharing anche Zity sfrutta un'app dedicata disponible per Android e iOs, scaricabile gratuitamente, così come gratuita è l'iscrizione. Una volta installata bisogna inserire i propri dati personali, creare una password, caricare le scansioni (effettuate direttamente dall'app Zity) di carta di identità e patente, inserire il numero della carta di credito e attendere fino a un massimo di 24 ore per l'attivazione del profilo.

Da quel momento per noleggiare un'auto basterà aprire l'applicazione, cercare la Dacia Spring più vicina a noi (o anche Renault Zoe nel caso di Lione, Madrid e Parigi), selezionarla e o prenotarla (per un massimo di 20 minuti) o avviare il noleggio e poi partire.

Una volta terminato il noleggio l'auto si può parcheggiare in un qualsiasi parcheggio (in strada) all'interno della zona operativa di Zity (sul sito ufficiale è presente la mappa), ma si può naturalmente uscire dal recinto virtuale durante l'utilizzo.

Non bisogna poi preoccuparsi della ricarica: a "fare il pieno" delle batterie della Spring - la cui autonomia, secondo lo standard WLTP, è di 305 km - ci penserà Zity stessa.