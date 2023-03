Lanciata nel 2018 la e-tron è stata la prima auto elettrica di Audi. Oggi, a cinque anni di distanza, il modello si aggiorna e diventa Q8 e-tron, portando all’esordio la nuova brand identity del costruttore tedesco.

Nome a parte, elettrica del costruttore dei Quattro Anelli è cambiata sotto molti punti di vista, dall’estetica alla tecnologia di bordo, sulla base di un triplice impegno degli ingegneri tedeschi, basato su tre concetti principali: efficienza, facilità di ricarica e autonomia.

Audi Q8 e-tron: Esterni

Le proporzioni rimangono quelle del modello datato 2018: 4,91 metri di lunghezza, per poco meno di 2 metri di larghezza. Ma rispetto alla serie precedente, l'elettrica tedesca può fare affidamento su una serie di inedite soluzioni aerodinamiche che hanno portato ad un miglioramento del CX: 0,27 per la variante di carrozzeria Suv e 0,24 per la Sportback.

Nel frontale domina la scena la calandra che incorpora una serie di elementi mobili in grado di modificare i flussi d’aria che investono la vettura. Per limitare i vortici che si generano nella zona degli archi ruota, invece, sono state ricavate delle aperture verticali ai lati del paraurti.

Il frontale dell'Audi Q8 e-tron

Restando nella parte anteriore, una menzione a parte va fatta ai fari Digital Matrix light, in grado non solo di creare un fascio di luce dinamico, ma anche di comunicare con il conducente proiettando sull'asfalto eventuali avvisi di pericolo.

Interessante infine, la presenza del doppio sportellino per la ricarica: sul lato di destra quello per la ricarica in corrente alternata (ora fino a 22 kW), mentre sul lato di sinistra quello per la ricarica in corrente continua che ora arriva fino a 170 kW rispetto ai 150 kW della precedente generazione.

Audi Q8 e-tron: Interni

Molto più contenuti gli interventi all’interno dell’abitacolo. La Q8 e-tron continua ad essere sviluppata sulla piattaforma MLB, quindi non una “elettrica nativa“, bensì pensata per accogliere motorizzazioni tradizionali.

Ma nonostante questo, i tecnici Audi sono riusciti a gestire in maniera efficiente lo spazio interno: anche per chi siete dietro ci sono centimetri in abbondanza tanto per le gambe quanto per la testa, mentre il vano di carico ha una capacità standard di 569 litri per la configurazione Suv e 528 litri per la Sportback.

Gli interni dell'Audi Q8 e-tron

Tanta poi la tecnologia a bordo, che si esprime nella presenza di tre differenti schermi. Il primo, posizionato dietro il volante, funge da quadro strumenti e ha una grafica ampiamente personalizzabile.

A centro plancia, invece, trova posto il sistema di infotainment, subito sopra un secondo schermo preposto invece alla gestione delle funzioni del climatizzatore. In generale, l’abitacolo della Q8 e-tron continua a trasmettere una grande sensazione di qualità: tutti i rivestimenti sono morbidi al tatto e aumenta la presenza di quelli derivati da materiali riciclati.

Audi Q8 e-tron: Guida

Mi sono messo al volante della versione intermedia della gamma, ovvero la Q8 e-tron 55 quattro. Questa è alimentata da un rinnovato pacco batterie con una capacità netta di 106 kWh, per un aumento dell’autonomia nell’ordine del 40%, raggiungendo in questa versione i 600 km.

L’energia stipata all’interno della batteria viene mandata a due motori elettrici, uno per ogni assale, anch’essi rivisti dal punto di vista tecnico: ora, infatti, il numero delle spire passa da 12 a 14, assicurando l'erogazione di più coppia a parità di energia utilizzata. In questa versione, la Q8 e-tron sviluppa così 408 CV per 664 Nm.

Il posteriore dell'Audi Q8 e-tron

L’assetto sfrutta uno schema a cinque bracci sia davanti sia dietro e quattro ammortizzatori idraulici in grado di modificare l’altezza della vettura. Tra le curve, infatti, i movimenti della scocca sono molto contenuti, nonostante una massa che supera le 2,5 tonnellate.

Ottima anche la nuova taratura dello sterzo, che assicura un maggiore feeling con l'avantreno. Ma l’elemento che ho apprezzato di più sono i freni. Nonostante la presenza del sistema di recupero dell’energia, la sensazione sul pedale è molto naturale anche quando si passa dalla frenata rigenerativa a quella idraulica.

Audi Q8 e-tron: Curiosità

Grazie al miglioramento della capacità del pacco batterie, ora la gamma della rinnovata elettrica di Audi si amplia verso il basso, accogliendo a listino la nuova versione di accesso alla gamma 50 quattro, precedentemente non disponibile in Italia. Questa fa affidamento su una batteria da 89 kWh netti, che manda energia a due motori, per una potenza di 340 CV e 664 Nm.

Audi Q8 e-tron

Le altre due versioni a listino restano invece alimentate dal più grande accumulatore da 106 kWh netti che, come dicevo, sulla 55 quattro alimenta due motori per una potenza di 408 CV e 664 Nm, mentre sulla più prestazionale SQ8 e-tron la potenza viene mandata a ben tre motori.

Uno è montato sull'asse anteriore e due su quello posteriore, per una potenza che raggiunge i 503 CV per 973 Nm di coppia. Per quanto concerne l'autonomia, la migliore è la 55 quattro, con un dato omologato di 600 km. Dietro di lei si posiziona l'SQ8 e-tron con 513 km e infine la 50 quattro con 504 km di autonomia.

Audi Q8 e-tron: Prezzi

Il listino della nuova Audi Q8 e-tron parte da 79.900 euro, cifra necessaria per mettersi in garage la versione 50 quattro. Il prezzo di partenza della 55 quattro è invece di 89.900 euro. In entrambi i casi per la variante di carrozzeria Sportback sono necessari 2.300 euro in più.

Tre gli allestimenti a listino: base, Business Advanced e S line edition. I prezzi della top di gamma SQ8 e-tron devono ancora essere comunicati.