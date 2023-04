La Milano Design Week, la settimana dell'anno in cui la città meneghina diventa la capitale del design internazionale, quest'anno si tiene dal 17 al 23 aprile e le case auto, come vi stiamo raccontando, non mancano di certo. Anzi, partecipano numerose.

Tra queste c'è anche BMW, che per l'occasione racconta il processo creativo dietro le linee delle ultime produzioni con l'installazione "A Creative's Journey", una particolare mostra che si può visitare alla House of BMW di Via Monte Napoleone 12, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Ecco come è fatta.

Come è fatta fuori

L'apertura a nuove idee e la ricerca della soluzione perfetta sono l'idea con la quale è stata ideata l'installazione del centro stile della casa di Monaco, che ha come obiettivo principale quello di portare nel mondo reale, e mostrare al pubblico, il processo creativo che compiono i designer della casa quando devono progettare un nuovo prodotto.

Questo "viaggio" attraverso la mente dei creativi inizia accedendo al cortile della House of BMW per mezzo del grande arco centrale, il portale d'ingresso, affiancato da colonne rivestite di uno speciale materiale a ricordare le spazzole di un autolavaggio. Un oggetto allegorico che simboleggia la "pulizia" da tutti i pensieri negativi che attuano i designer dell'azienda prima di iniziare a lavorare.

A Creative's Journey, l'installazione di BMW per la Milano Design Week 2023

Entrando all'interno del cortile, il visitatore si trova davanti ad alcuni elementi della storia BMW, che simboleggiano lo stato dei designer nelle fasi iniziali del lavoro. Come comunicato dalla casa, infatti, i creativi prima di iniziare a progettare un qualsiasi nuovo modello guardano con attenzione al presente e considerano le dinamiche sociali di domani, senza dimenticare il passato.

La scultura principale di tutta l'opera, infatti, si chiama BMW Design Sculpture e riflette quest'ultimo aspetto, riprendendo le inconfondibili linee del frontale della BMW 3.0 CSL del 1973.

A Creative's Journey, l'installazione di BMW per la Milano Design Week 2023

Come è fatta dentro

Una volta terminata l'analisi degli esterni, il visitatore viene guidato all'interno della struttura. Qui inizia il viaggio nelle varie discipline del design.

In questo spazio, il mondo dell'innovazione e della sostenibilità incontra quello dei materiali per dare vita agli interni delle auto della casa. Quest'ultimi, guardando questo processo creativo, vengono ideati come delle vere e proprie opere di utilità.

Questo a cominciare dai sedili e fino al cruscotto, passando per i vari elementi che compongono i tunnel centrali delle auto (che potete vedere in foto qui sotto).

A Creative's Journey, l'installazione di BMW per la Milano Design Week 2023 A Creative's Journey, l'installazione di BMW per la Milano Design Week 2023

Il viaggio all'interno della creatività di BMW si conclude, infine, con la la Phygital Experience, uno spazio che fonde il digitale con il fisico, per dare vita a una transizione tra tecnologia e arte.

In questa area, attraverso un portale dedicato, è possibile scegliere un modello di auto dei prossimi anni e personalizzarlo, per mostrare in che modo i veicoli della casa interagiranno in futuro con i clienti. Come anticipato, l'installazione può essere vista alla House of BMW di Via Monte Napoleone 12 a Milano, dal 18 al 23 aprile 2023 dalle 10:00 alle 20:00.