Finora abbiamo conosciuto il lato più lussuoso della BMW i7, la prima Serie 7 elettrica della storia. Ora, con la versione M70, la silenziosa ammiraglia dell’Elica diventa anche una sportiva pura, senza comunque rinunciare alla tecnologia e alle tante soluzioni pensate per massimizzare il comfort.

Presentata al Salone di Shanghai, la i7 M70 raggiungerà i mercati di tutto il mondo da luglio 2023, con un prezzo indicativo di circa 180.000 euro.

Rapidissima, ma anche attenta all’autonomia

L’elettrica più potente della gamma BMW è dotata di due motori elettrici (uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore) capaci di generare 660 CV e fino a 1.100 Nm di coppia nella funzione M Sport Boost e quando si attiva l’M Launch Control. Stando alla Casa bavarese, queste due unità hanno la più elevata densità energetica mai raggiunta da un’EV del marchio.

La BMW i7 M70 xDrive sottrae alla BMW iX M60 la palma di elettrica più potente dell'Elica

L’accelerazione 0-100 km/h di 3,7 secondi è da sportiva di razza, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h come la maggior parte delle BMW più cattive, anche se si considerano i modelli endotermici.

La batteria da 101,7 kWh promette un’autonomia compresa tra 488 e 560 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di ricaricare fino a 22 kW in corrente alternata a 195 kW in DC.

L’i7 M70, comunque, non è pensata solo per esse guidata con brio. Ecco perché sulla BMW è presente la funzionalità MAX RANGE che può aumentare la percorrenza dal 15 al 25% limitando le prestazioni e la velocità massima e alcune delle impostazioni di comfort disponibili.

Personalizzabile in tutto

A livello di assetto, la BMW può contare sulle sospensioni ad aria adattive con una taratura specifica e sulle ruote posteriori sterzanti che rendono più agile in curva l’ammiraglia di oltre 5 metri. Non mancano poi l’Active Roll Comfort (un sistema che riduce al minimo il rollio) e le varie modalità di guida personalizzabili per costruire su misura il feeling di guida desiderato.

BMW i7 M70 xDrive (2023)

Ovviamente, lo stesso grado di personalizzazione si ritrova per la carrozzeria e gli interni. I clienti, infatti, possono scegliere oltre 100 tinte BMW Individual, anche bi-colore e opache. Arrivando, quindi, all’estetica dell’i7 M70, questa si riconosce per un look ancora più dinamico, con cerchi in lega da 21”, impianto frenante M e una serie di dettagli in nero lucido sulla calandra e sui paraurti.

A bordo dell'i7 si trovano modanature in fibra di carbonio e Piano Black e c’è sempre il BMW Curved Display con sistema operativo 8.5. In aggiunta, sono confermate tutte le chicche tecnologiche delle altre i7, come l’Interaction Bar, l’impianto audio Bowers & Wilkins, il pacchetto Executive Lounge per sedute posteriori reclinabili e ancora più comode e il Theatre Screen.