L'impatto ambientale di un'auto non si misura unicamente con le emissioni allo scarico. Materiali per esterni e interni sono anch'essi importanti, perché il "come" vengono creati può fare la differenza nel mondo della sostenibilità. Ecco allora che numerose Case stanno lavorando in ricerca e sviluppo, per dare alle auto elettriche - e non solo - di domani la capacità di rispettare l'ambiente.

Esattamente quello che sta facendo Cupra, impegnata nel rinnovare gli interni dei modelli che arriveranno nei prossimi anni, a partire dalla Tavascan, SUV 100% elettrico al debutto nei prossimi giorni.

C'è plastica e plastica

L'occasione per mostrare quale direzione sta prendendo la Casa spagnola è la Milano Design Week 2023, il luogo il Cupra Garage di Corso Como 1. Qui dal 18 al 23 aprile va in scena Superficie Assoluta, dove si possono osservare e toccare i materiali che si ritroveranno nelle Cupra di domani.

Gli interni della Cupra Formentor Tribe Edition

Materiali frutto di lavorazioni particolari. Come la plastica, solitamente "nascosta" all'interno delle auto mentre qui ritrova dignità grazie alla lavorazione tramite stampa 4D, ovvero quel processo di stampa 3D dove l'oggetto creato si trasforma sotto l'influenza di elementi esterni come temperatura, luce e via dicendo. Gli elementi in plastica vengono quindi messi in risalto e creano forme particolari, oltre a essere ecosostenibili, in quanto basati su polimeri riciclati da altri processi di stampa tridimensionale.

Addio pelle

Stampa utilizzata anche per i tessuti che ricoprono i sedili, così da ridurre lo spreco di materiali, ottenendo allo stesso tempo trame ed effetti particolari. Materiali nuovi che eliminano la pelle naturale virando su tessuti ecosostenibili come microfibra costituita al 72% da poliestere riciclato.

Gli interni della Cupra Tavascan Concept

Come detto tutte queste soluzioni, studiate da Francesca Sangalli (a capo della divisione Color & Trim della Casa) devono ancora sbarcare sui modelli di serie di Cupra, ma già con la Tavascan potremmo avere un primo assaggio di come la gamma evolverà i propri interni.

Il nostro render della Cupra Terramar

Evoluzione che vedremo anche a bordo della versione di serie della UrbanRebel, della Terramar (l'ultima Cupra dotata anche di motore termico) e gli altri modelli in arrivo nei prossimi anni.