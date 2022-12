Nato come spin-off di Seat, il marchio Cupra in pochi anni ha catturato l'attenzione sia del pubblico sia dello stesso Gruppo Volkswagen, che in questo preciso momento sembra dedicarle particolari energie e risorse.

Dopo un 2022 già ricco di novità, infatti, per questo brand che unisce sportività a un prestigio tutto sommato ancora accessibile si prepara a rafforzare ancora la sua offerta e la sua identità con almeno tre novità. Si tratta di anteprime, nel caso del SUV elettrico Tavascan, o di lanci per i restyling di Leon e Formentor, di modelli che per lo più verranno messi in commercio tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Ecco le novità 2022 di Cupra:

Cupra Leon restyling

La variante sportiva della compatta spagnola Seat Leon è, insieme al SUV Ateca, l'auto che ha inaugurato la gamma Cupra, e proprio da lei partirà l'affermazione definitiva del modello e del marchio. Di fatto, il restyling servirà a darle un carattere più personale, staccandola anche visivamente dalla sua gemella.

Cupra Leon Sportstourer restyling 2023, le prime foto spia

L'evoluzione coinvolgerà naturalmente anche la variante familiare Sportstourer, come testimoniano i recenti avvistamenti, ma non si parla di particolari evoluzioni nei motori. Probabile dunque che la gamma, almeno all'inizio, confermi l'offerta attuale, appena arricchita con i benzina da 140 e 190 CV.

Nome Cupra Leon e Leon Sportstourer Carrozzeria Berlina e station wagon compatte Motori Benzina ibridi, diesel (da confermare) Data di arrivo Seconda metà 2023 (lancio) Prezzi da confermare

Cupra Formentor restyling

Il SUV-Coupé Cupra Formentor, primo modello "nativo" del marchio, ne è al momento anche il miglior rappresentante, oltre ad uno dei principali successi. Il restyling di metà carriera è quasi un atto dovuto di cui non si sente la necessità visto l'ottimo appeal, ma serve ad accompagnare quello della nuova Leon con un nuovo family feeling da sottolineare.

Cuora Formentor, le foto-spia del restyling

Anche in questo caso non ci sono indiscrezioni sui motori per il momento, nemmeno sull'eventuale uscita di scena dei diesel, per cui il Gruppo stesso non sembra avere eccessiva fretta se non sui segmenti inferiori. Il lancio dovrebbe avvenire sempre nella seconda metà dell'anno con consegne tra le ultime settimane e l'inizio del 2024.

Nome Cupra Formentor Carrozzeria SUV-Coupé Motori benzina e benzina ibridi, diesel (da confermare) Data di arrivo Metà 2023 (lancio) Prezzi da confermare

Cupra Tavascan

Indicato per il 2024, ma già visto in una particolare anteprima, il SUV Tavascan sarà il terzo modello "originale" Cupra dopo Formentor anche Born, e il secondo elettrico dopo quest'ultimo.

Cupra Tavascan Concept

Nella versione definitiva, che non si allontanerà di molto dallo stile della concept car del 2019, avrà la trazione integrale con 2 motori elettrici sistemati uno per asse, e 306 CV di potenza. La batteria da 77 kWh dovrebbe darle circa 450 km di autonomia, ma anche uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 7 secondi.