La Cupra Terramar è il terzo SUV della casa spagnola ed è anche il più grande della gamma elettrificata del marchio sportivo. Dopo una fugace presentazione a giugno, oggi la Terramar è stata presentata ai lavoratori dello stabilimento Audi di Gyor, in Ungheria, dove sarà prodotta e venduta a partire dal 2024.

L'occasione è perfetta per rivedere da vicino il SUV Cupra che si posizionerà un gradino sopra la Formentor per misure e dotazioni, anche se le poche foto diffuse dalla Casa si limitano a mostrare il frontale della Terramar.

Terramar: 4,5 metri di SUV a benzina e ibrido plug-in

Da oggi sappiamo però ufficialmente che la Cupra Terramar sarà lunga 4,5 metri e avrà sia motori a combustione benzina che ibridi plug-in, questi ultimi con un'autonomia elettrica di circa 100 km.

Cupra Terramar, la presentazione ai dipendenti dello stabilimento Audi di Gyor

Questo significa che la Terramar è, come già promesso, più lunga della Formentor (4,45 metri) e della Ateca (4,38 metri) e che la motorizzazione ibrida plug-in sarà di nuova generazione, con una batteria di capacità elevata in grado di garantire i 100 km dichiarati in elettrico.

Parente della nuova Audi Q3

Tornando invece alle indiscrezioni, si sa che la Terramar utilizzerà una versione evoluta della piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen, la stessa che sarà usata dalla nuova Audi Q3 che nascerà sempre a Gyor.

Tra l'altro la Terramar sarà anche l'ultima novità marchiata Cupra a essere dotata di un motore a combustione interna. Il futuro prossimo di Cupra è infatti legato al lancio di una nuova generazione di modelli elettrici come l'altrettanto grande Tavascan, la piccola UrbanRebel e il restyling della Born.

Cupra Terramar, la presentazione nello stabilimento Audi di Gyor

"Cofano lungo e muso di squalo"

Secondo la descrizione che ne fa il comunicato ufficiale, la Cupra Terramar è il primo SUV elettrificato del brand, "disegnato per spiccare in un segmento in crescita in Europa". La stessa nota continua poi parlando di un'auto che "combina proporzioni audaci e sorprendenti elementi di design del DNA Cupra, con un cofano lungo e un muso di squalo che rappresenta la determinazione a vincere".

Wayne Griffiths, ceo Cupra

Nel presentare la Terramar nella fabbrica ungherese, il ceo Wayne Griffiths ha detto:

"Questo modello unisce emozione, freschezza e sportività con l'elettrificazione e ci spinge verso il mercato dei SUV, uno dei segmenti in più rapida crescita in Europa."

Cupra Terramar, la presentazione ai dipendenti