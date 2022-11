È stata annunciata lo scorso giugno ed è stata avvistata di recente mentre effettua i primi test. Stiamo parlando della Cupra Terramar, il nuovo SUV medio che si andrà ad inserire nella gamma del costruttore spagnolo nel 2024.

Di fatto, la linea finale del modello è stata svelata nel corso dell’evento “Unstoppable Impulse”, in cui la Casa ha definito i prossimi passi della sua strategia. Quelle che vedete, però, sono le prime foto spia su strada.

La “cugina” dell’Audi Q3

L’apparenza può ingannare. Sotto le linee di un’Audi Q3, infatti, c’è davvero la Terramar, coi due SUV che condivideranno molto a livello di piattaforma, tecnologie e motorizzazioni. Il prototipo è ancora alle fasi iniziali, ma il frontale è già spigoloso e affilato come quello degli altri modelli Cupra, mentre i fari sembrano essere più sottili rispetto a quelli della Q3.

La Terramar dovrebbe essere lunga 4,5 metri e, stando alle foto scattate durante l’evento di giugno, dovrebbe avere una silhouette da SUV tradizionale.

In questo modo, il modello potrà distinguersi dalla Formentor di dimensioni molto simili e caratterizzata da linee più da crossover coupé. Tra l’altro, la Formentor riceverà un restyling nel corso del 2023, con un nuovo frontale che dovrebbe inaugurare un nuovo family feeling in casa Cupra.

L’ultima con motore termico

La Terramar dovrebbe essere l’ultima nuova Cupra con motore termico. Nel listino dovrebbero esserci versioni mild hybrid e ibride plug-in a benzina, con queste ultime che potrebbero percorrere fino a 100 km in modalità elettrica. Per le potenze, si parla di motori da 270 CV, mentre non è chiaro se la gamma comprenderà una versione VZ come per Formentor, Leon e Leon Sportstourer con valori di 245 o 310 CV.

In ogni caso, ci sarà tempo per raccogliere altre informazioni. Visto l’arrivo in concessionaria per il 2024, è probabile che la Terramar venga presentata verso fine 2023.