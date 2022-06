Vendere 500.000 auto all’anno e ampliare la gamma con nuovi modelli, anche elettrici: sono questi i due obiettivi di Cupra, illustrati dal CEO del marchio spagnolo Wayne Griffiths. Nato nel 2018, il brand rappresenta un caso di successo con pochi eguali nel periodo più recente.

Nonostante la pandemia e la crisi dei chip, il fatturato è passato da 430 milioni di euro a 2,2 miliardi di euro nell’arco di 3 anni.

Per alimentare ulteriormente questa crescita sono pronte una serie di novità importanti entro il 2025. Vediamole nel dettaglio.

Cupra Terramar

Con un nome derivato dal circuito di Sitges-Terramar (situato vicino a Barcellona e al quartier generale spagnolo di Cupra), il nuovo SUV sarà lungo circa 4,5 metri - posizionandosi al di sopra della Formentor - e sarà basato sulla piattaforma MQB.

Base tecnica ampiamente diffusa all'interno del Gruppo Volkswagen e modificata per ospitare una nuova generazione di powertrain ibridi plug-in, in grado di garantire un’autonomia in modalità elettrica di circa 100 km. Non mancheranno, comunque, anche altre versioni a benzina e diesel (molto probabilmente in "salsa" mild hybrid).

Cupra Tavascan

Basata sulla piattaforma MEB, la Tavascan - già vista in versione concept al Salone di Francoforte 2019 - sarà esclusivamente elettrica e verrà lanciata nel corso del 2024. Secondo i rumors raccolti negli scorsi mesi, il SUV avrà la trazione integrale, grazie ai 2 motori elettrici sistemati uno per asse - per un totale di 306 CV. La batteria da 77 kWh dovrebbe garantire 450 km di autonomia, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h potrebbe attestarsi intorno ai 6,5".

Cupra Formentor e Leon restyling

I restyling di Formentor, Leon e Leon Sportstourer verranno presentati nel 2023, mentre dovrebbero arrivare in concessionaria nel 2024. Come si vede dalle foto, i modelli si separeranno ancora di più a livello stilistico da Seat proponendo un nuovo frontale con fari LED più sottili e una mascherina completamente ridisegnata.

Non ci sono notizie ufficiali sulle motorizzazioni. È probabile che le tre Cupra riceveranno la motorizzazione ibrida plug-in della Terramar aumentando sensibilmente potenza e autonomia in elettrico rispetto ai modelli attuali.

Per quanto riguarda le versioni a benzina più “cattive” da 300 e 310 CV non sappiamo se ci saranno delle vere e proprie eredi. Sulla carta, come dimostrano la Golf R e la 20 Years Edition, il 2.0 TSI può essere portato a 320-333 CV, ma è da capire se le normative europee sulle emissioni spingeranno Cupra ad abbandonare il motore termico non elettrificato in favore di una potente unità ibrida.

Cupra Born restyling

L’aggiunta più recente alla famiglia Cupra verrà aggiornata entro il 2025. La compatta elettrica riceverà una nuova sezione anteriore per avvicinarsi al nuovo family feeling della Casa spagnola e allinearsi allo stile di Formentor e Leon restyling.

È ancora presto per parlare di prestazioni e autonomia, ma pensiamo che la Born equipaggerà un pacco batterie ancora più efficiente. Attualmente – lo ricordiamo – la massima percorrenza è di 548 km nella variante da 77 kWh.

Cupra UrbanRebel Concept

L’elettrica entry level di Cupra sarà l’UrbanRebel, la quale è stata anticipata da un concept molto vicino al modello di serie che vedremo nel 2025. Dotata di un aspetto da SUV crossover e lunga circa 4 metri, l’UrbanRebel avrà un’autonomia dichiarata di 440 km, un motore elettrico anteriore da 226 CV e un’accelerazione 0-100 km/h di 6,9 secondi.

Strettamente imparentata con la Volkswagen ID.Life, la Cupra più compatta di tutta la gamma dovrebbe ricevere un prezzo di partenza intorno ai 30.000 euro.