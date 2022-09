Rinnovamento in vista per la Cupra Leon. Nelle scorse settimane, la versione Sportstourer è stata ripresa dalle nostre spie nel corso di alcuni test. La famigliare sportiva sembra pronta per un restyling imminente che potrebbe cambiarle sensibilmente l'estetica e la dotazione.

Oltre alla variante per tutta la famiglia, comunque, gli aggiornamenti riguarderanno anche la compatta.

Una nuova identità

Nelle foto spia vediamo un prototipo camuffato solo nella parte anteriore. Di fatto, è proprio in questa zona che si concentreranno i cambiamenti principali che dovrebbero riguardare la forma dei paraurti e della mascherina, mentre i fari LED potrebbero mantenere l’attuale design spigoloso.

Il resto della carrozzeria non presenta particolari mimetizzazioni, ma è lecito attendersi qualche novità per gli stili dei cerchi in lega e alcuni nuovi inserti nella zona posteriore.

Nell’abitacolo dovremmo sempre trovare il sistema di navigazione da 12” con grafica aggiornata, mentre potrebbe esserci spazio per nuovi rivestimenti e dettagli per plancia e pannelli delle portiere.

Rimane ibrida e sportiva

Cupra non ha rilasciato informazioni ufficiali sulle motorizzazioni previste. Attualmente, la gamma della Leon si compone di due varianti ibride plug-in da 204 e 245 CV e di due a benzina non elettrificate da 245 e 310 CV. Gli aggiornamenti potrebbero riguardare soprattutto le versioni a batteria, le quali potrebbero ricevere il nuovo powertrain che sarà montato sul SUV Terramar.

Data la sua connotazione sportiva, Cupra non dovrebbe rinunciare alle varianti a benzina più potenti e potrebbe addirittura spremere ulteriormente il 2.0 TSI per guadagnare qualche cavallo extra.

Il restyling della Leon verrà presentato nel 2023, mentre l’arrivo in concessionaria potrebbe avvenire nei primi mesi del 2024. Per quell’anno, Cupra dovrebbe lanciare anche il restyling della Formentor, il già citato SUV Terramar e il SUV elettrico Tavascan.