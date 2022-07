Cupra Formentor diventa ancora più esclusiva. A pochi mesi di distanza dal lancio della VZ5 con motore cinque cilindri, il marchio sportivo spagnolo presenta la VZ5 Taiga Grey, una versione limitata e numerata disponibile in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Questo speciale allestimento è già arrivato anche nelle concessionarie italiane con un prezzo di partenza di 70.500 euro.

La dotazione della Taiga Grey

A contraddistinguere la Formentor VZ5 Taiga Grey è una dotazione di serie unica, a partire dalla tinta della carrozzeria Taiga Grey.

In aggiunta, troviamo i fari LED Matrix (disponibili come optional da poche settimane anche sugli altri allestimenti della Formentor), i cerchi in lega da 20” VZ5, il badge identificativo VZ5, la Top View Camera, il portellone ad apertura elettrica e l’estrattore posteriore con inserti in fibra di carbonio e quattro terminali di scarico con disposizione diagonale.

L’abitacolo, invece, è caratterizzato da sedili sportivi in tessuto Dinamica Black e pelle Dark Brown con cuciture a contrasto. Inoltre, sul lato del passeggero è presente un’incisione laser con la numerazione dell’esemplare di Taiga Grey.

390 CV che derapano

Invariate le prestazioni della Formentor. Il 2.5 TSI L5 (lo stesso dell’Audi RS 3) è abbinato alla trazione integrale e al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, ha sempre 390 CV e 480 Nm e consente prestazioni da vera sportiva con uno scatto 0-100 km/h di 4,2 secondi e una velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Insieme al potente 5 cilindri, la Formentor VZ5 Taiga Grey si affida alla tecnologia Torque Splitter per la ripartizione dinamica della coppia. Il sistema è alloggiato sul retrotreno e gestisce la coppia su ciascuna ruota posteriore in modo automatico e indipendente. Così, la Cupra può inviare più o meno coppia alla ruota più esterna o interna quanto si affronta una curva aumentando l’agilità e migliorando la dinamica di guida.

Inoltre, in pista ci si può divertire con la modalità Drift che disattiva completamente il controllo di stabilità e invia il 100% della coppia ad una sola ruota posteriore permettendo le derapate controllate.