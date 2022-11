Cupra Tavascan, lo ricordiamo, è il nome del prossimo SUV, nonché primo ruote alte 100% elettrico, del Brand sportivo spagnolo. Lo abbiamo visto sotto forma di concept diverse volte negli ultimi anni e a giugno la Casa ne ha anticipato un'immagine. Ora, in occasione della presentazione del Primavera Sound 2023, Cupra lo ha mostrato in versione definitiva.

Con linee affilate, ma aerodinamiche, il grande coupé rialzato appare slanciato e con una firma luminosa rinnovata rispetto agli attuali modelli. Ecco come cambia dal primo concept presentato nel 2019 al Salone di Francoforte.

Di serie, ma non troppo

Le linee definitive della Cupra Tavascan appaiono, prima di tutto, molto affilate. Partendo dal frontale, rispetto alla concept car di derivazione i designer di Cupra, a giudicare da questa prima foto rilasciata, hanno rimosso le due linee convergenti verso l'interno sul paraurti, in favore di una griglia anteriore più semplice e aperta.

Proprio la presenza di queste grandi feritoie sul frontale lascia pensare che sotto al cofano potrebbe trovare posto, in un secondo momento, anche un motore termico da raffreddare, forse di una versione ibrida plug-in, dotata del nuovo powertrain con il 1.5 TSI del Gruppo Volkswagen che scenderà in strada a partire dal 2023.

Il concept Tavascan al Salone di Francoforte 2019 La prima immagine della Cupra Tavascan di serie

Questa immagine, come detto, non è proprio la "prima". La Tavascan si era fatta vedere in estate durante un evento ufficiale della Casa, insieme ad altri concept. Guardando la nuova foto rilasciata, il profilo dell'auto non sembra essere cambiato rispetto al progetto originale. Con linee nette, appare ancora una volta proiettato in avanti, quasi pronto a "scattare", un aspetto che insieme alle ruote di generose dimensioni - apparentemente almeno da 20 pollici - dona all'auto una grande leggerezza generale.

In occasione di questa prima anticipazione dell'auto "definitiva", la Casa ha mostrato il posteriore solo in un piccolo frame del video, a grande distanza. La poca definizione dell'immagine non ci permette di capire bene se cambierà o meno rispetto a quanto visto sul primo concept. Poche informazioni anche per quanto riguarda gli interni, che però dovrebbero essere affini nel design e nelle tecnologie alle attuali auto del Brand.

Il posteriore della Cupra Tavascan Gli interni della Cupra Tavascan Concept

Nel corso dell'evento di presentazione del Primavera Sound il direttore globale della strategia, dello sviluppo aziendale e delle operazioni di Cupra, Antonino Labate, ha commentato:

"Cupra continua con la sua ambizione di sbloccare l'inaspettato. L'annuncio del festival musicale Primavera Sound per il 2023 mette in evidenza non solo alcuni dei più grandi artisti, ma segna anche la nascita di una nuova edizione attraverso la riflessione." "Mirroring you, I'll be your mirror" è una dichiarazione di intenti al nostro pubblico: vogliamo essere lo specchio delle prossime generazioni sia nel mondo reale che in quello del metaverso attraverso i nostri prodotti e le nostre esperienze uniche".

Non resta quindi che attendere i prossimi anni per conoscere tutte le novità Cupra, tra cui anche i restyling di Leon e Formentor e la Terramar.

Il video di presentazione dell'evento