La famiglia Cupra è destinata ad allargarsi ulteriormente nei prossimi anni, con il 2024 che accoglierà l'ammiraglia della Casa: la Cupra Terramar. Un SUV di grandi dimensioni che si aggiungerà ad Ateca, Leon, Formentor, e alla Tavascan, altro SUV atteso nel corso del 2023.

Il brand sportivo nato da una costola di Seat nel 2018 ha già svelato in anteprima le forme nel corso di alcuni eventi ufficiali (non aperti al pubblico), senza però entrare nei dettagli e senza presentarne tutte le caratteristiche. Partendo dal nostro render, facciamo quindi un riassunto di tutto ciò che abbiamo raccolto sulla Terramar.

Filosofia Cupra e grande spaziosità

La ricostruzione grafica dà un’idea di come sarà la nuova Cupra, che sarà sviluppata su una nuova versione della piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen (la stessa che verrà impiegata per la nuova Audi Q3).

La Terramar manterrà intatti i principali elementi stilistici dei modelli del brand, come le linee taglienti, la grande “bocca” con elementi di colore nero e il design robusto delle fiancate. Stando alle prime immagini e al render, i fari (forse a matrice di LED) rappresenteranno un’evoluzione di quelli visti sulla Formentor, mentre tra i cerchi in lega dovremmo trovare sempre dei design molto elaborati, con finiture argento, nero e color rame.

Cupra Terramar, il render di Motor1.com

Come detto, questo SUV sarà il più grande di tutto il listino Cupra, con una lunghezza di 4,5 metri (5 cm in più della Formentor e 12 cm in più dell’Ateca) che permetterà di avere maggiore spaziosità nell’abitacolo per passeggeri e bagagli.

A proposito d’interni, la Terramar dovrebbe ereditare dagli altri modelli i sedili sportivi con poggiatesta integrato e buona parte della strumentazione. Su quest’ultimo punto, però, c’è anche la possibilità che Cupra scelga proprio questo SUV per montare una tecnologia di bordo inedita con infotainment e quadro strumenti di nuova generazione.

Punta sull’ibrido plug-in

La Terramar sarà l’ultima nuova Cupra a essere dotata di un motore a combustione interna prima della transizione all’elettrico. Nel listino ci saranno sicuramente delle varianti ibride plug-in, con una nuova batteria capace di garantire circa 100 km di autonomia in elettrico.

Cupra Terramar, la presentazione ai dipendenti dello stabilimento Audi di Gyor

Non dovrebbero mancare anche versioni a benzina, anche se per il momento la Casa non ha rivelato ulteriori informazioni. Non sappiamo, quindi, se anche questo modello sarà disponibile col 2.0 da 190, 245 CV o 310 CV di Formentor e Leon o se il brand proporrà altre motorizzazioni più potenti (o elettrificate in forma mild hybrid).

Come detto all'inizio oltre alla Terramar, comunque, si prospettano mesi (e anni) intensi per Cupra. Nel 2023 vedremo la Tavascan e poi arriverà la versione di serie della UrbanRebel, senza dimenticare che sono attesi anche i restyling di Leon e Formentor.