Per festeggiare i sessant'anni del marchio, Lamborghini presenta alla Milano Design Week tre Huracan speciali e celebrative. Si tratta delle Huracán STO, Huracan Tecnica e Huracan EVO Spyder 60th Anniversary Edition.

Ognuna delle tre V10 della Casa del Toro verrà prodotta in 60 esemplari e in due diverse configurazioni e con livree dedicate che includono il logo "60°" dipinto sulle portiere e ricamato sui sedili. Non manca poi all'interno di ciascuna la targhetta in carbonio numerata "1 di 60".

Huracán STO 60th Anniversary Edition

La Laborghini Huracán STO 60th Anniversary Edition è la versione speciale e commemorativa della sportivissima Super Trofeo Omologata, quella da 640 CV. La prima versione della STO 60 Anniversario Edition è verniciata in Blu Aegeus con l'aggiunta di elementi in Blu Astraeus abbinabili al carbonio a vista con finitura in Blu Mira. Dentro c'è una combinazione di Alcantara in Nero Cosmus e Grigio Octans unito a dettagli in Nero Ade e ricami in Blu Amon a contrasto.

Lamborghini Huracan STO 60th Anniversary Edition

La seconda versione è invece caratterizzata dalla tinta in Grigio Telesto e Nero Noctis con carbonio a vista, mentre nell’abitacolo sui rivestimenti in Alcantara Nero Cosmus e Grigio Octans spiccano le cuciture e i dettagli in pelle in Rosso Alala. Per entrambe le versioni è previsto il logo del 60° anniversario ricamato sul sedile e i cerchi Hek in alluminio forgiato da 20" con finitura nero opaco.

Lamborghini Huracan STO 60th Anniversary Edition La targhetta numerata in carbonio

Huracán Tecnica 60th Anniversary Edition

Anche per la Lamborghini Huracán Tecnica 60th Anniversary Edition, pensata per essere a suo agio sia su strada che in pista, sono previste due versioni. La Huracan Tecnica più scura ha una carrozzeria dipinta in Grigio Telesto e Nero Noctis e Rosso Mars, un contrasto ripreso anche nell’abitacolo con Alcantara Nero Ade e dettagli in Rosso Alala.

Lamborghini Huracán Tecnica 60th Anniversary Edition

La Huracan Tecnica celebrativa più chiara è invece quella in Bianco Asopo e linee in Verde Viper, con interni in Alcantara Nero Ade. Su entrambe sono montaticerchi Damiso shiny black da 20" e pinze freno rosse.

Lamborghini Huracán Huracan Tecnica 60th Anniversary Edition Il ricamo sui sedili

Huracán EVO Spyder 60th Anniversary Edition

Con la Laborghini Huracán EVO Spyder 60th Anniversary Edition si ottiene la versione scoperta della serie speciale per il sessantesimo anniversario, anche lei in due varianti. La prima Huracan EVO Spyder è verniciata in Blu Le Mans con dettagli Bianco Isi a contrasto e rivestimenti interni in Alcantara Nero Ade su cui spiccano i ricami in Blu Amon e cordature in Bianco Leda.

Lamborghini Huracan EVO Spyder 60th Anniversary Edition

L'altra EVO Spyder 60th Anniversary è invece dipinta in Verde Viper e Bianco Isi (con pinze freno rosse in omaggio al tricolore della bandiera italiana) e nell'abitacolo sfoggia Alcantara Nero Ade che si sposa al Rosso Alala e al Bianco Leda. Entrambe le versioni speciali sono equipaggiate con cerchi Damiso shiny black da 20”.

Lamborghini Huracan EVO Spyder 60th Anniversary Edition I dettagli della verniciatura

Debutto il 21 aprile alla Milano Design Week

Le tre Lamborghini Huracan del 60° Anniversario Lamborghini vengono svelate venerdì 21 aprile alla Segheria di Milano, uno spazio espositivo all'interno della Milano Design Week che ospiterà anche l'anteprima europea della Lamborghini Revuelto.