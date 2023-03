La Lamborghini Revuelto - si chiama così il modello che sostituisce la Lamborghini Aventador - è diventata ibrida, ma ha mantenuto il marchio di fabbrica storico del Toro di Sant'Agata Bolognese: il motore 12 cilindri a V aspirato.

Niente turbo, quindi, con una cilindrata di 6.5 litri e limitatore fissato a 9.500 giri/min, per una potenza complessiva di 1.015 CV, tenendo conto anche dei 3 motori elettrici con cui è realizzata la trazione integrale.

La Lamborghini Revuelto ha un nuovo cambio automatico 8 marce a doppia frizione (al posto del "singola frizione" robotizzato a 7 marce della Aventador) montato in posizione trasversale come sulla Lamborghini Miura, e non più nel tunnel centrale in mezzo ai sedili come sulle Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago e Lamborghini Aventador.

Si è creato così posto per la batteria agli ioni di litio all'interno della nuova scocca in fibra di carbonio con cui è realizzato il telaio della Revuelto. Le prestazioni? Bastano 2,5 s per nello 0-100 km/h e la velocità massima è di oltre 350 km/h.

Lamborghini Revuelto: ibrida ricaricabile anche in movimento

Per gli uomini del Toro la Lamborghini Revuelto è una HPEV, acronimo che sta per High Performance Electrified Vehicle, giocando sul fatto che di solito le ibride plug-in vengono identificate come PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles.

La batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh infatti si può ricaricare con un cavo a una presa elettrica fino a una potenza di 7 kW in corrente alternata AC, con un tempo massimo di 30 minuti per una ricarica completa.

Tempo che - sfruttando la frenata rigenerativa del sistema frenante e parte della potenza del motore V12 a benzina - scende a 6 minuti continuando a guidare l'auto, senza fermarsi.

Lamborghini Revuelto: potenza da 180 CV a 1.015 CV

Come anticipato nell'articolo dedicato al motore della Lamborghini Revuelto, questa nuova supercar a 12 cilindri non ha un supercondensatore come quello della Lamborghini Sian, ma una batteria agli ioni di litio che alimenta 1 motore elettrico posteriore e 2 motori elettrici anteriori.

In questo modo gli 825 CV a 9.250 giri/min del V12 vengono supportati dall'elettrificazione per arrivare a un massimo di 1.015 CV, passando da diversi step di erogazione. Trovate altri dettagli nell'articolo sulle modalità di guida della Lamborghini Revuelto, per cui si passa da 180 CV nel programma Città a 886 CV scegliendo il programma Strada, salendo poi a 907 CV in modalità Sport e a 1.015 CV nella posizione finale del rotore sul volante, chiamata Corsa.

Con un secondo rotore è poi possibile abbinare a tutte queste mappature i 3 programmi di gestione dell'elettrificazione: Recharge, Hybrid e Performance. Si può inoltre inserire il launch control tenendo premuto il tasto al centro del rotore sinistro, sul volante, e anche disattivare il controllo di stabilità e trazione ESC.

Lamborghini Revuelto: batteria al posto del cambio

La disposizione della meccanica e dei componenti del modulo di elettrificazione è stata permessa dalla nuova scocca in fibra di carbonio della Lamborghini Revuelto, progettata pensando al posizionamento della batteria da 3,8 kWh con celle a sacchetto nel tunnel centrale, dove le Lamborghini hanno avuto il cambio dai tempi della Countach per tornare - sulla Revuelto oggi, così come sulla Miura in passato - in posizione trasversale.

Lamborghini Revuelto: i motori elettrici

Il motore V12 longitudinale, di conseguenza, è stato ruotato di 180° per accoppiarsi al nuovo cambio doppia-frizione a 8 marce in bagno d'olio, su cui è montato anche il motore elettrico posteriore da 150 CV (110 kW), un'unità a flusso radiale che fa da generatore e motorino di avviamento oltre a dare coppia alle ruote posteriori.

In più, ci sono 2 motori elettrici anteriori a flusso assiale raffreddati ad olio, con 190 CV (140 kW) ciascuno, che danno trazione alle ruote anteriori, recuperano energia in frenata e permettono di gestire le traiettorie in curva con il torque vectoring, visto che ogni motore comanda una singola ruota.

Nella marcia al 100% in elettrico la Revuelto si muove con la trazione anteriore per un'autonomia massima di 10 km, con l’asse posteriore pronto a sovrapporsi on demand e a fornire un boost di spinta realizzando la trazione integrale elettrica. A livello di coppia, i 2 motori elettrici anteriori arrivano a 350 Nm e quello posteriore a 150 Nm, mentre il motore V12 a benzina eroga 725 Nm a 6.750 giri/min.

Tra le altre caratteristiche del nuovo cambio sviluppato internamente in Lamborghini spicca la presenza di 2 alberi al posto dei "classici" 3: uno gestisce la marce pari e uno quelle dispari, che vanno a innestarsi sullo stesso albero secondario per ridurre il peso e gli ingombri.

L’ottavo rapporto permette di ottimizzare i consumi e massimizzare il comfort nelle fasi di crociera, mentre per la guida dinamica è stata prevista la funzione di scalata automatica di più marce mantenendo tirata la paletta di sinistra. Inoltre, il nuovo cambio è più leggero e compatto del doppia-frizione 7 marce della Lamborghini Huracán. In retromarcia la Revuelto si muove con i 2 motori elettrici anteriori, ma può anche avvalersi del motore elettrico posteriore se servisse più spinta o in condizioni di bassa aderenza.

Lamborghini Revuelto: motore V12 sempre in vista

Le proporzioni esterne della nuova Lamborghini Revuelto mettono in risalto le scelte tecniche di cui abbiamo parlato finora. In particolare, aver posizionato il cambio in senso trasversale ha lasciato più spazio all'estrattore di flusso aerodinamico posteriore, con una coda sottile e larga.

La nuova monoscocca in fibra di carbonio ha permesso di ridisegnare i montanti anteriori e dare una migliore visibilità anteriore al pilota, che può anche fare affidamento su un lunotto molto più grande ed efficace nel mostrare le auto che seguono, oltre che lo spettacolare V12.

Anche perché, proprio come sulle moto, il motore della Revuelto non è coperto da un cofano, da un vetro o da un plexiglass: è sempre in vista, cattura lo sguardo proprio sotto la terza luce di stop a tutta larghezza, che in frenata lo illumina in maniera scenografica, davanti all'alettone mobile che al centro segue i rigonfiamenti pronunciati del doppio terminale di scarico esagonale, affiancato dai fanali a forma di "Y" coricata.

Lamborghini Revuelto: l'estetica della carrozzeria

Stessa forma - a Y - che hanno anche le luci diurne anteriori, a suddividere gli alloggiamenti dei gruppi ottici dagli spazi riservati alle prese d'aria, circondati dagli spigoli netti del cofano anteriore che sporge sottile dalla sagoma laterale, facendosi spalleggiare dall'inclinazione pronunciata degli angoli estremi della carrozzeria, che fanno sembrare l'auto più compatta.

Non mancano ovviamente le porte con apertura a forbice, verso l'alto, una firma delle sportive Lamborghini, che si innestano in una fiancata molto scavata, scolpita dalle esigenze aerodinamiche.

Lamborghini Revuelto: l'aerodinamica

In questa zona della carrozzeria, sui lati, l'aria viene guidata verso quattro generatori di vortice posteriori, realizzati con delle lame sottili ricurve posizionate nel sottoscocca per aumentare l'energia del flusso che passa sotto l'auto, dopo essersi diviso nell'impatto con il frontale della Revuelto.

Anche qui vengono generati dei vortici aerodinamici, che vanno a incrementare il carico verticale sull'avantreno e deviano l’aria per non entrare nella zona turbolenta delle ruote. Per quel che riguarda la coda vi ho scritto poco fa del diffusore, che ha una geometria di canalizzazione differenziata tra la parte centrale - a bassa inclinazione - e quella laterale, ad alta inclinazione. E vi ho citato anche l'ala mobile, che cambia posizione in base alla modalità e alla dinamica di guida, ma può anche essere modificata manualmente dal pilota con un rotore dedicato sul volante.

Nella configurazione “chiusa” l'ala offre la minima resistenza all'avanzamento per consumare meno, ad esempio quando si guida in modalità elettrica. Quando l’ala si trova nella “Low Drag Position” la resistenza aerodinamica ridotta permette anche di raggiungere le velocità più alte. La “High Downforce Position”, invece, è pensata per dare il massimo del carico aerodinamico e privilegiare la maneggevolezza di guida.

Rispetto alla Lamborghini Aventador Ultimae, la Revuelto ha 33% in più di deportanza anteriore e il 74% in più di quella posteriore. L’aerodinamica coinvolge anche le sospensioni semi-attive a quadrilatero, controllate elettronicamente per gestire le forze verticali, come nei trasferimenti di carico repentini durante la guida in pista, adattando in tempo reale il comportamento di sospensioni e ala posteriore.

Lamborghini Revuelto: il raffreddamento della meccanica

La definizione dell'aerodinamica è il risultato anche delle esigenze di raffreddamento della meccanica: le feritoie orientate verso l'esterno della griglia di uscita del radiatore anteriore convogliano il flusso di aria calda all'esterno della ruota, allontanandolo dai radiatori laterali per non impattare sul loro rendimento, mentre le pinne messe ai lati del paraurti anteriore servono a ridurre la resistenza aerodinamica.

Anche le maniglie delle portiere hanno una funzione aerodinamica, per il profilo alare con sezione a Y che devia il flusso d'aria fresca proveniente dal cofano anteriore verso le pinne orizzontali ricavate sulla fiancata, per poi dirigerlo verso il radiatore.

C'è poi il raffreddamento dell'impianto frenante: la coppia di bandelle della sospensione anteriore e la griglia all'interno dei passaruota migliorano il raffreddamento dei freni pescando aria dal diffusore anteriore per mandarlo a dischi e pinze, e riducono anche la resistenza all'interno del vano ruota, minimizzando i fenomeni di compressione e incrementando il carico aerodinamico sull'avantreno.

Davanti alle ruote posteriori ci sono due prese d'aria di tipo NACA, che raccolgono il flusso dal sottoscocca per mandarlo al condotto di raffreddamento dei freni posteriori. Infine, la parte centrale del tetto in carbonio convoglia l’aria verso le prese d’aria posteriori per raffreddare l’inverter e il motore elettrico posti sul cambio, mentre i volumi laterali più alti del tetto offrono maggiore spazio in altezza (2.6 cm in più) sia al pilota sia al passeggero.

Lamborghini Revuelto: l'abitacolo

La "Y" è un segno distintivo anche del design interno, con un'attenzione alle esigenze del pilota maggiore rispetto alle Lamborghini del passato.

Al centro dell'abitacolo c'è un profilo in carbonio che incorpora le bocchette d'aerazione e il touchscreen verticale da 8,4". Gli altri schermi sono la strumentazione digitale da 12,3 dietro al volante e il display da 9,1" sulla parte destra della plancia: su questi 3 schermi pilota e passeggero visualizzano contemporaneamente le stesse informazioni, che possono anche scorrere da un display all'altro con la funzione "swipe", che sposta applicazioni e informazioni con la stessa logica usata sui telefoni smartphone.

Il volante ha 4 rotori sulle razze che comandano le modalità di guida, il sistema di sollevamento dell'auto e l'inclinazione dell'ala posteriore. Con gli altri tasti si possono invece attivare ad esempio gli indicatori di direzione, o il launch control. Facendo ancora dei paragoni con la Aventador Ultimae, la Revuelto offre una migliore abitabilità interna anche per le gambe (8,4 cm in più) e per mettere delle borse dietro ai sedili, in aggiunta al vano di carico sotto il cofano anteriore, in grado di contenere 2 classici trolley da bagaglio a mano.

Lamborghini Revuelto: connettività e ADAS

Sulla Lamborghini Revuelto il sistema d'infotainment si aggiorna automaticamente Over The Air (OTA) e include anche l'assistente Amazon Alexa, che può azionare tramite comando vocale funzioni come Clima, Navigazione e Media (oltre alle funzionalità solitamente collegate ad Alexa per l’intrattenimento e il controllo dei dispositivi smart domestici). Il navigatore mostra informazioni in tempo reale sul traffico e sui punti di interesse circostanti (parcheggi, stazioni di rifornimento e colonnine di ricarica).

L'interazione con la Lamborghini Revuelto continua da remoto anche quando si è lontani dall'auto con l’app Lamborghini Unica, per visualizzare lo “status” dell'auto, il livello carburante, la carica della batteria, l'autonomia e la posizione in cui l'auto è stata parcheggiata. Si possono poi effettuare operazioni come il blocco e lo sblocco delle portiere anche tramite Apple watch.

L'app Unica avvisa anche se la Revuelto viene utilizzata oltre una certa ora, inviando un messaggio di avvertimento e localizzando la macchina in caso di spostamento non autorizzato per notificare anche un Security Operations Center e attivare le procedure necessarie in caso di furto.

La dotazione di assistenti alla guida ADAS della Revuelto è la più completa di tutte le Lamborghini.

Tra i dispositivi disponibili ci sono l’Active Lane Departure Warning (ALDW), che monitora la segnaletica orizzontale e interviene sullo sterzo per il superamento involontario della linea di carreggiata; il Lane Change Warning, che monitora gli angoli ciechi laterali e segnala a chi guida un eventuale pericolo prima del cambio di corsia; l'Adaptive Cruise Control, che regola la velocità e la distanza dal veicolo che precede, accelerando o frenando autonomamente; il Rear Cross Traffic Alert, che avvisa il conducente in retromarcia qualora si presentassero ostacoli che attraversano posteriormente per frenare in caso di collisione imminente.

Inoltre il sistema di telecamere consente le funzioni “Rear view e Top View” per visualizzare nella strumentazione la vista posteriore e anche una panoramica virtuale dall’alto della macchina e dello spazio circostante.

Lamborghini Revuelto: personalizzazione

La Revuelto è il modello Lamborghini di serie che mette a disposizione le più diverse opzioni di personalizzazione, sviluppando al massimo il programma chiamato Ad Personam: sono previsti 400 colori diversi per la carrozzeria (in più, ogni cliente può chiedere un colore o una livrea specifica).

Le vernici impiegate sono a base d'acqua invece che a solvente e per evitare sprechi i materiali di rivestimento tagliati nel reparto Selleria Lamborghini limitano il più possibile gli scarti grazie a come dei macchinari digitali di ultima generazione. Senza intaccare il concetto di artigianalità nel processo di sellatura e di ricamo, in cui la componente umana rappresenta ancora un punto di eccellenza.

La selleria abbina pellami pregiati al nuovo tessuto ultraleggero Corsa-Tex in microfibra Dinamica, realizzato in poliestere riciclato attraverso un processo produttivo a base di acqua, con 70 opzioni cromatiche disponibili. Nell'abitacolo il carbonio è a vista sulla plancia, sulle bocchette esagonali del climatizzatore e sulla cornice della strumentazione.

Lamborghini Revuelto: la dinamica di guida

Vi ho raccontato le modalità di guida della Lamborghini Revuelto in un articolo di approfondimento dedicato, perché questo nuovo progetto ha portato a un totale di 13 configurazioni diverse, con la particolarità di poter abbinare i 3 programmi Recharge, Hybrid e Performance alle configurazioni Città, Strada, Sport e Corsa. Il tutto utilizzando i 2 rotori sul volante, potendo anche arrivare a una marcia in elettrico al 100% con la trazione integrale 4WD, a seconda della situazione e del tipo di strada (o pista) su cui si sta guidando.

Si parte dalla modalità di guida Città, per spostarsi nei centri urbani anche in elettrico, potendo ricaricare la batteria anche in movimento usando il motore V12 scegliendo la funzione Recharge, oltre che usando una colonnina elettrica. Per entrare ad esempio in una ZTL in centro città. Sospensioni, controlli di stabilità e trazione, risposta di motore e cambio vengono tarate per il massimo del comfort e il consumo minimo, con una potenza limitata a 180 CV.

In Strada la Revuelto sale a 886 CV di potenza, con il motore V12 sempre attivo e un livello di ricarica della batteria sempre garantito. I 2 motori elettrici anteriori attivano le funzioni di torque vectoring e l’aerodinamica attiva viene configurata per dare la massima stabilità alle alte velocità, ad esempio in autostrada.

Selezionando Sport la Lamborghini Revuelto mostra ancora più carattere diventando più agile, più dinamica, in tutte le 3 modalità abbinabili Recharge, Hybrid e Performance. Il motore a benzina e il sistema ibrido arrivano a 907 CV di potenza totale, il suono del V12 diventa più emozionante, il cambio più veloce, le sospensioni più reattive, l'aerodinamica più deportante.

Per arrivare poi in Corsa, in cui la Revuelto mette a disposizione 1.015 CV, le strategie della trazione integrale e del torque vectoring si fanno più affilate, con la possibilità di disattivare anche i controlli elettronici di stabilità e trazione dell'ESC, o di abilitare il “launch control”. Il torque vectoring garantito dai 2 motori elettrici anteriori ripartisce in maniera indipendente la coppia su ciascuna ruota e, a differenza dei sistemi tradizionali, interviene sui freni solo quando strettamente necessario, consentendo uno stile di guida più naturale nella guida sportiva.

In più, i freni vengono aiutati dalla rigenerazione elettrica in decelerazione, riducendo lo stress dell'impianto (pinze anteriori a 10 pistoni, con dischi 410x38mm; pinze posteriori a 4 pistoni e dischi 390x32mm).

La distribuzione dei pesi della Revuelto è 44% sull'anteriore e 56% sul posteriore, avvicinando le masse al baricentro e limitando la lunghezza del passo. Rispetto alla Lamborghini Aventador Ultimae le barre antirollio sono più rigide dell'11% all’anteriore e del 50% al posteriore, il rapporto di sterzo è più diretto del 10% (come già sperimentato sulla Lamborghini Huracán STO), le ruote posteriori sono sterzanti per migliorare l'agilità e la stabilità della macchina ottimizzando l'aderenza delle gomme Bridgestone Potenza Sport sviluppate in maniera specifica per la Revuelto.

Le misure possono essere 265/35 ZRF20 davanti e 345/30 ZRF21 dietro, oppure 265/30 ZRF21 anteriori e 355/25 ZRF22 posteriori. Inoltre, per i clienti più orientati alla guida in pista, sono disponibili anche i Bridgestone Potenza Race, mentre per guidare la Revuelto anche nella brutta stagione sono stati sviluppati anche gli invernali Bridgestone Blizzak LM005.