La nuova Lamborghini V12, il modello che sostituisce la Lamborghini Aventador, è una supercar ibrida plug-in con motore aspirato e scocca in fibra di carbonio, in grado di sviluppare 1.015 CV di potenza totale, con un nuovo cambio doppia-frizione a 8 marce e la trazione integrale.

Sono queste le caratteristiche principali diffuse nei giorni scorsi da Lamborghini per la macchina che raccoglie l’eredità delle 12 cilindri storiche del marchio: Lamborghini 350 GT, Lamborghini 400 GT, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago,Lamborghini Aventador.

E ora arrivano nuove informazioni da Sant'Agata Bolognese sulle modalità di

guida (anche al 100% in elettrico con la trazione 4WD), sulla gestione dei due motori elettrici anteriori e del motore elettrico posteriore, sulla distribuzione dei pesi, sull'aerodinamica, sull'impianto frenante e su altre caratteristiche che definiscono la dinamica di guida della nuova sportiva del Toro.

Nuova Lamborghini V12: Recharge, Hybrid e Performance

Il nome in codice della nuova Lamborghini V12 è LB744, in attesa di sapere come si chiamerà davvero questa supercar con motore 6.5 aspirato con 825 CV a 9.250 giri/min, limitatore a 9.500 giri/min e 725 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Rispetto a questi dati, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo dedicato al motore della nuova Lamborghini V12, ora sappiamo anche come cambiano le modalità di guida.

Ci sono 3 programmi per gestire l'elettrificazione - Recharge, Hybrid e Performance - selezionabili con un rotore dedicato che affianca quello che permette di scegliere le "mappature" già presenti su altre Lamborghini: Strada, Sport e Corsa, a cui si aggiunge anche la modalità Città.

Nuova Lamborghini V12, modalità Città

Nella configurazione "Città" l'erogazione è ammorbidita (potenza massima 180 CV) per la guida a bassa velocità, nel traffico, facendo muovere l'auto anche solo in elettrico. Quando la batteria agli ioni di litio scende sotto il livello minimo di energia, una parte della potenza del motore V12 viene impiegata per la ricarica (nella modalità di guida Recharge), che è possibile effettuare anche collegandosi a una presa elettrica in corrente alternata AC con potenze fino a 7 kW. In queste condizioni anche le sospensioni, le soglie del controllo di trazione e del cambio sono tarate per offrire il massimo comfort.

Nuova Lamborghini V12, modalità Strada

In "Strada" il livello di potenza si alza a 886 CV, con il motore V12 sempre in funzione anche per fornire uno stato di carica costante alla batteria che alimenta i 3 motori elettrici, con i 2 anteriori che contribuiscono a impostare le traiettorie in curva con le strategie di torque vectoring e con gli elementi mobili dell'aerodinamica attiva che si posizionano per massimizzare la stabilità ad alta velocità, come sulle autobahn, le autostrade tedesche senza limiti di velocità.

Nuova Lamborghini V12, modalità Sport

Passando in "Sport" il vero carattere della nuova Lamborghini V12 inizia ad emergere per ognuna delle 3 modalità di elettrificazione che è possibile abbinare (Recharge, Hybrid e Performance). In questa situazione il motore V12 a benzina - supportato dal modulo ibrido - tocca i 907 CV di potenza e amplifica il livello di suono, di volume, per rendere più coinvolgente l'esperienza di guida; anche il cambio diventa più reattivo, così come le tarature delle sospensioni, con anche l'aerodinamica impostata per rendere la macchina più rapida nei cambi di direzione.

Nuova Lamborghini V12, modalità Corsa

Abbinando la modalità "Corsa" alla strategia Performance si arriva a 1.015 CV di potenza complessiva, sommando il contributo del 6.5 V12 a quello dei motori elettrici, ottimizzati sia in termini di motricità della trazione elettrica sia per quel che riguarda il torque vectoring, con cui calibrare meglio le traiettorie in curva. In più, si può disattivare il controllo elettronico di trazione e stabilità ESC o inserire il launch control, tenendo premuto il tasto al centro del rotore sinistro, sul volante.

Nuova Lamborghini V12, freni e aerodinamica

Quando si tratta poi di fermarsi, si può contare su un impianto frenante con dischi carboceramici 410x38 mm davanti e 390x32 mm dietro, con pinze anteriori a 10 pistoni e posteriori a 4 pistoni.

La gestione dell'aderenza a terra delle gomme passa anche attraverso un'aerodinamica attiva, per arrivare al 66% di deportata in più rispetto alla Lamborghini Aventador S, rispetto alla quale anche la resistenza all'avanzamento migliora del 61%. Lo splitter anteriore e le forme del tetto guidano il flusso d'aria, con l'ala posteriore che è di tipo mobile, lavorando nel complesso con le sospensioni semi-attive (con schema a quadrilatero) nella gestione dei carichi verticali che determinano il grip degli pneumatici.

Nuova Lamborghini V12, sospensioni

Sulle sospensioni anteriori ci sono anche delle bandelle che prelevano il flusso dal diffusore anteriore per dirigerlo verso i freni, raffreddandoli, con una forma che assieme alle griglie all'interno dei passaruota riducono la resistenza limitando la pressione attorno alle ruote. Davanti alle ruote posteriori, inoltre, ci sono delle prese NACA che raccolgono il flusso dal sottoscocca per convogliarlo nel condotto di raffreddamento dei freni posteriori.

Inoltre, sono state progettate delle barre antirollio più rigide di quelle della Aventador S (+11% all’anteriore e +50% al posteriore), mentre il rapporto di sterzo è stato ridotto del 10% rispetto alla Aventador SVJ, seguendo la filosofia della Lamborghini Huracán STO.

Nuova Lamborghini V12, gomme Bridgestone dedicate

Confermata, infine, la collaborazione con Bridgestone per lo sviluppo dedicato alla nuova supercar V12 Lamborghini delle gomme, con pneumatici Potenza Sport che hanno un’impronta a terra anteriore maggiorata del 4% rispetto a quella della Aventador SVJ.

Nuova Lamborghini V12: peso 44% anteriore, 56% posteriore

La disposizione di tutti questi componenti, di questi sottosistemi, deriva dal layout del nuovo telaio in fibra di carbonio della supercar Lamborghini V12 che perde il 10% del peso rispetto a quello della Aventador con una rigidezza torsionale incrementata del 25%. Si tratta di un'architettura che porta a una distribuzione dei pesi del 44% sull'anteriore e del 56% sul posteriore, accentrando le masse verso il baricentro e limitando la lunghezza del passo, cioè dell'interasse tra ruote anteriori e posteriori.

Nuova Lamborghini V12: torque vectoring, motori elettrici

Il motore 6.5 V12 aspirato è in posizione posteriore centrale, con 2 motori elettrici anteriori (uno per ruota) che realizzando le strategie di torque vectoring per dare più direzionalità nelle curve strette e allo stesso tempo offrire stabilità ad alta velocità, ripartendo la coppia su ciascuna ruota e collaborando con la logica di controllo delle ruote posteriori sterzanti.

Il torque vectoring della nuova Lamborghini V12 interviene sui freni solo quando strettamente necessario, e in fase di frenata la rigenerazione di energia elettrica riduce lo stress sui freni, mentre contribuisce a ricaricare la batteria del modulo ibrido.

Nuova Lamborghini V12: batteria nell'abitacolo

Anche il terzo motore elettrico, montato sul posteriore, interviene in questa fase di recupero di energia. È accoppiato al nuovo cambio automatico doppia-frizione a 8 marce, che è montato in direzione trasversale dietro al motore a benzina: di conseguenza, nel tunnel centrale dell'abitacolo, tra i sedili, lo spazio che dalla Lamborghini Countach ai modelli successivi è stato destinato alla trasmissione ora è dedicato alla batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh.