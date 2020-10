Dopo aver lavorato sulla versione più potente e veloce del loro SUV (la Maserati Levante Trofeo), i tecnici del Tridente non potevano resistere alla voglia di regalare più prestazioni anche alle loro berline. Ed è così che è nata la Maserati Ghibli Trofeo protagonista di questa prova, che grazie al suo motore 8 cilindri a V di 90° da 580 CV diventa la berlina stradale più veloce del marchio. Anche più della Maserati MC20.

Com'è fuori

Discreta non è esattamente il termine migliore con cui descrivere quest'auto, ma nonostante l'indole corsaiola, l'esterno non ha manie di protagonismo e le linee rimangono pulite. Le novità sono le feritoie rifinite in rosso sopra i passaruota, gli sfoghi per il calore sul cofano e gli scarichi integrati in un diffusore che ha solo valenza estetica. Non mancano nuovi set di cerchi e colori pensati in maniera specifica per questo allestimento.

Com'è dentro

Rispetto al V8 visto sulle versioni GTS di Levante e Quattroporte, nel motore Trofeo sono nuovi i pistoni, le bielle e i due turbocompressori twin-scroll paralleli, alimentati da un solo intercooler e con una speciale geometria per la turbina, che garantisce un maggior flusso d’aria.

Le testate dei cilindri sono ad elevata turbolenza e hanno alberi a camme e valvole ottimizzate per migliorare l’efficienza della combustione, e dunque le prestazioni e i consumi. Rimangono invariate, invece, le dimensioni generali, con in più su questa versione i freni carboceramici. L'abitacolo è il solito tripudio di pelle e fibra di carbonio e le possibilità di personalizzazione sono innumerevoli.

Come va

Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per esplorare il potenziale del V8 da 580 CV e 730 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico ZF a 8 rapporti. Bastano le prestazioni per capire che l'auto non scherza. Nonostante i 1.969 kg, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di toccare la spaventosa velocità massima di 326 km/h. Diciamo, però, che la pista non è il suo habitat naturale: non serve molto infatti prima che gomme e freni comincino ad accusare la fatica, soprattutto con i dischi in acciaio, ma chi si vuole togliere soddisfazioni in pista con il Tridente potrà rivolgersi alla MC20.

Il pregio della Trofeo è che dà accesso a velocità stellari in tutta tranquillità; è meno secca e tagliente di una Porsche Pnamera di pari livello, ma questo è un pregio perché mette da subito a proprio agio, è più amichevole. Bisogna sempre ricordarsi che le inerzie che si generano sull'avantreno sono considerevoli e in inserimento e percorrenza c'è da rispettare alcuni "tempi tecnici" per non ritrovarsi lontani dalla linea ideale.

Curiosità

A differenza della versione Trofeo del SUV Levante, che ha la trazione integrale Q4, sulla Ghibli la trazione è posteriore con differenziale autobloccante meccanico LSD. Le sospensioni anteriori sono a quadrilateri con doppio braccio oscillante, le posteriori multilink a cinque bracci e in entrambi i casi hanno una taratura dedicata all’incremento di prestazioni dovuto al motore Trofeo.

In più, le logiche di intervento del controllo elettronico di stabilità e trazione chiamato IVC (Integrated Vehicle Control) hanno una calibrazione specifica. Non mancano nemmeno la funzione di Launch Control e una modalità di guida specifica Corsa, che va ad aggiungersi alle posizioni Normal, Sport e I.C.E. (Increased Control Efficiency).

Quanto costa

Si parte da 134.000 euro per la Trofeo, prezzo in media superiore alle rivali tedesche, ma di certo giustificabile visto il grande lavoro svolto sotto tutti gli aspetti. Senza dimenticare il fascino unico di un marchio come Maserati e dell'equilibrio fra sportività ed eleganza che per molti clienti è una caratteristica unica, che differenzia queste auto dalla concorrenza.