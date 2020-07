Il motore della Audi RS 6 Avant è accreditato di 600 CV e 800 Nm di coppia, gestiti dalla trazione integrale quattro e dal cambio 8 marce Tiptronic. Ma quanto ci si avvicina, nella realtà, ai dati dichiarati? È quello che ci siamo chiesti in questo test sul banco a rulli.

Tecnica sopraffina

Il blocco motore del V8 bi-turbo TFSI è realizzato in silice di alluminio, è lungo quasi mezzo metro ed, alto 30 cm e pesa circa 220 kg. Le turbine sono inserite all'interno delle bancate per facilitare la vita ai gas di scarico, che lavorano ad una pressione dichiarata di 1,5 bar.

Fotogallery: Audi RS 6 Avant: test al banco

17 Foto

Inoltre, per la prima volta nella sua storia la RS 6 Avant è dotata di tecnologia mild hybrid, che oltre ad avere diritto alle agevolazioni riservate alle auto con omologazione ibrida (che variano a seconda delle regioni e di città in città), permette di attivare lo stop&start da 22 km/h e la funzione di veleggio tra i 40 e i 160 km/h.

Accelerazione stellare

Il bello della RS 6 Avant è il suo carattere. In modalità Comfort è più comoda di una A6 standard, nonostante le ruote da 22", ma è quando si passa alla modalità Dynamic che si scatena il mostro sotto al cofano e potete cominciare a stuzzicare i limiti della fisica.

Rilevazioni Tempo 0-100 km/h 3,94 secondi 0-200 Km/h 12 secondi 100-200 km/h 8,18 secondi 0-100 metri 5,26 secondi 0-200 metri 7,82 secondi 0-400 metri 11,85 secondi (198,1 km/h)

Quello che impressiona è il "body control", come direbbero i collegi d'oltre Manica, visto che sono circa 2.000 i kg da tenere a bada. E buona parte dell'efficacia di quest'auto è anche merito di un'erogazione pronta, costante e capace di togliervi da tutte le situazioni. Siete curiosi di vedere come se l'è cavata? Godetevi il video in apertura.