Mentre noi aspettiamo pazientemente l’arrivo della S3, Audi si sta divertendo sicuramente a far uscire nuove modifiche sulla A3 di ultima generazione.

La hot-hatch tedesca è stata presentata in anteprima lo scorso febbraio e filmata senza camuffature poco più di un mese fa, ma sembra che la casa dei Quattro Anelli non abbia alcuna fretta di svelare il modello.

Pare inoltre che dovremo aspettare ancora di più per l’arrivo della versione RS3, che uscirà quasi sicuramente dopo la première della Volkswagen Golf R.

Tra i cordoli del Ring

Per fortuna non mancano foto e video “rubate”, che aiutano ad addolcire l'attesa. Il nuovo filmato pubblicato sul canale YouTube “Statesidesupercars” mostra la RS3 in versione Sportback in fase di collaudo tra le insidiose curve del Nurburgring.

Sebbene nel prototipo privo della maggior parte della livrea da test non ci sia nulla di particolarmente interessante, abbiamo invece notato che il sound del veicolo in prova camuffato sembra avere una nota decisamente più robusta.

Una possibile spiegazione potrebbe essere che l'auto sia equipaggiata con il sistema di scarico sportivo RS, un optional per il quale i futuri proprietari dovranno spendere un extra.

Anche lo scarico standard sembra non sia stato troppo trascurato, ma le auto europee a benzina, per via dell’invasività del filtro antiparticolato, potrebbero non essere all'altezza di ciò che la gente si aspetta dalla voce di un’Audi RS.

La colonna sonora della RS Q3, per esempio, non è così impressionante e lo stesso vale per la cugina RS Q3 Sportback.

Il Direttore delle vendite e del marketing di Audi Sport, Frank Michl, ha dichiarato ad alcuni giorni fa che le presentazioni ufficiali della RS 3 Sportback e della sorella con la coda, la Sedan, sono previste "tra qualche mese".

Cavalli in più e una probabile versione speciale

La risposta di Audi Sport alla Mercedes-AMG A45 S potrebbe inoltre alzare l’asticella della potenza, in quanto il motore turbo cinque cilindri in linea potrebbe essere spinto da più di 400 cavalli.

Si dice che la 2.5 TFSI potrebbe avere circa 420 CV e 500 Nm di coppia. Se le indiscrezioni sono veritiere, la nuova RS3 vanterà quindi 20 CV e 20 Nm in più rispetto alla precedente versione.

Ancora non basta? Sappiate allora che Audi potrebbe anche uscirsene, dopo la presentazione della versione “standard”, con una RS3 Performance da circa 450 CV.