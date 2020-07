Prima assoluta per lo schema tecnico nascosto sotto la pelle delle nuove Audi e-tron S e e-tron S Sportback. I SUV elettrici di Ingolstadt portano al debutto su strada un powertrain con tre motori elettrici, capaci di 503 CV e 973 Nm di coppia.

Nuovi pneumatici, sospensioni ad aria adattive, con taratura sportiva, e trazione integrale e-quattro, con torque vectoring elettrico, garantiscono prestazioni di tutto rispetto. La nuova variante S, in ogni caso, già stupisce con il suo 0-100 km/h in 4,5 secondi, lo stesso tempo impiegato dalla prima R8.

Come è fatta

La struttura cambia rispetto ai modelli che abbiamo visto fino a oggi. I motori elettrici sono ancora asincroni, ma adesso il più grande è posizionato sull'asse anteriore grazie a dei supporti modificati. Il motore più piccolo si sposta invece al posteriore dove lavora affiancato da un'unità gemella.

Non cambia la capacità della batteria, a quota 95 kWh, ma a scendere è l'autonomia che nel ciclo Wltp non va oltre i 360-365 km. La velocità massima è limitata a 210 Km/h.

Nuovo look

Per differenziare queste versioni dal modello standard i designer hanno rivisitato la parte anteriore dell'auto con un paraurti specifico e anche il posteriore con dettagli diversi. Si fanno notare anche le carreggiate allargate di 23 mm e i nuovi cerchi, che ora ospitano un impianto frenante all'altezza delle prestazioni.

Fotogallery: Audi e-tron S

14 Foto

Non ci sono novità, invece, per gli interni, con gli spazi che rimangono invariati e anche l'impianto di infotainment non è stato rivisto. La piattaforma MIB 3 offre, come sugli altri modelli, il feedback aptico e la navigazione MMI plus, con tre schermi di serie che partono dal cockpit digitale da 12,3", quello centrale da 10" e il più "piccolo" da 8,6" destinato alla gestione del clima.

I segreti delle performance

La versione S di e-tron ed e-tron Sportback differisce dai modelli standard grazie a una taratura specifica di sospensioni e sterzo. Quest'ultimo, ad esempio, è in grado di adeguare la demoltiplicazione in base all'angolo di sterzo e adattare la servoassistenza in base alla velocità.

Ci sono quattro modalità di guida: Normal, Sport, Off Road e Off. Per consentire all'auto di adattarsi a questa varietà di situazioni le sospensioni ad aria possono variare l'altezza da terra fino ad un totale di 76 mm. Di serie le ruote da 20", ma è possibile arrivare fino a 22".

Non ci sono ancora informazioni in merito ai prezzi, ma sappiamo che le varianti S arriveranno durante il terzo trimestre del 2020.