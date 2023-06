L'edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed, in programma nel Regno Unito dal 13 al 16 luglio, è anche quella del trentesimo anniversario per il più importante evento motoristico all'aperto dedicato alle auto storiche, alle vetture da corsa e alle ultime novità sul mercato.

Quest'anno la marca festeggiata è Porsche, pronta a sfoggiare sulla famosa scultura pensile alcune dei modelli più iconici della sua storia lunga 75 anni, ma sul circuito del West Sussex sono pronte a svelarsi anche alcune novità auto che sono delle vere "chicche".

Negli spazi espositivi del Supercar Paddock e del First Glance Paddock è annunciata la presenza di oltre 100 auto al debutto, alcune in anteprima mondiale. Scopriamo quali sono le novità auto più attese di Goodwood in questa lista in continuo aggiornamento.

Aston Martin

Aston Martin non fa ancora parte degli espositori ufficialmente annunciati a Goodwood, ma secondo quanto anticipa Automotive News, la Casa britannica sfrutta l'appuntamento per mostrare in anteprima la sua nuova DB12.

Aston Martin DB12

La nuova granturismo coupé col motore 4.0 V8 biturbo da 680 Cv non potrà che "stregare" le migliaia di appassionati che affollano ogni anno i prati dentro e attorno al circuito di Goodwood.

BMW

BMW porta al Goodwood Festival of Speed 2023 la nuova BMW Serie 5 e la sua versione elettrica i5, in anteprima per il Regno Unito, ma soprattutto al loro debutto dinamico sulla famosa salita alla colina.

BMW i5

In più BMW espone molte altre novità, come già fatto un mese fa a Villa d'Este. Spazio quindi alle varie BMW 3.0 CSL, M3 CS, M2, XM Label Red e i7 M70 xDrive.

Caterham

Doppia anteprima mondiale per Caterham, il piccolo e storico marchio inglese da sempre legato alla costruzione dell'erede della leggerissima Lotus Seven. Non a caso la prima novità è proprio la Caterham Electric Seven, prima versione elettrica al 100% della storica biposto inglese che pesa appena 700 kg, ha una potenza di 243 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Caterham Electric Seven

Il secondo debutto è quello della Caterham Project V concept, anteprima di una sportiva elettrica con carrozzeria chiusa e ruote coperte con carrozzeria aerodinamica realizzata da Italdesign. L'ambizioso obiettivo di Caterham è quello di produre mille Project V ogni anno.

Caterham Project V, il render

Genesis

Da Genesis, marchio di lusso di Hyundai già in vendita in alcuni mercati del Vecchio Continente, arrivano due anteprime europee. La prima è la Genesis GV80 Coupe Concept già ammirata all'ultimo Salone di New York.

Genesis GV80 Coupé Concept

Direttamente dal Salone di Los Angeles arriva invece la Genesis X Convertible concept, una scoperta di lusso che prefigura un modello di nicchia di Genesis.

Hyundai

La novità di Hyundai per il Goodwood Festival of Speed 2023 si chiama Ioniq 5 N e affronterà la famosa "Hill" per deliziare chi ama la velocità silenziosa delle elettriche. Si tratta infatti della versione sportiva dell'elettrica coreana che, testata al Nurburgring, avrà una potenza di circa 600 CV e un cambio N e-Shift che imita l'automatico 8 marce a doppia frizione.

Hyundai Ioniq 5 N, il teaser

Hyundai è poi pronta anche a fare altre sorprese ai visitatori di Goodwood, con novità non ancora annunciate, ma di certo interessanti.

Ineos

La Ineos Grenadier si evolve come promesso dal suo creatore, Sir Jim Ratcliffe, facendo debuttare a Goodwood 2023 la versione fuel cell a idrogeno.

Ineos Grenadier Hydrogen

Per la prima volta si può vedere e toccare con mano il fuoristrada britannico alimentato da una cella a combustibile, in base a un accordo con Hyundai derivata da quella della Nexo.

McMurtry

Se c'è un'auto che ha una storia legata in maniera indissolubile a Goodwood, questa è la McMurtry Spéirling, la compatta hypercar elettrica inglese che all'edizione 2022 ha vinto la Goodwood Hill Climb con un tempo record di 39,08 secondi, la più veloce di sempre nella famosa corsa in salita.

McMurtry Spéirling Pure

Quest'anno è invece il turno della McMurtry Spéirling Pure, prototipo della versione di serie che sarà realizzata in 100 esemplari dal prezzo di circa 1,1 milioni di euro.

MG

Il marchio inglese MG gioca in casa a Goodwood, proponendo il debutto di fronte al grande pubblico e nella corsa in salita della sua Cyberster, la spider elettrica con uno o due motori fino a 335 CV e che nel Regno Unito costerà l'equivalente di 63.000 euro.

MG Cyberster

Le altre novità sono rappresentate dalla variante sportiva e bimotore della MG4 denominata XPower, con 449 CV e in vendita nel Regno Unito già dall'estate, oltre che da un concept elettrico con nome in codice MG EX4.

Porsche

Porsche si affida alla sua 718 Spyder RS per stupire il pubblico di Goodwood con l'ultima sportiva a motore centrale alimentato a benzina. La scoperta da 500 CV non potrà che accendere gli animi degli appassionati salendo sulla "Hill".

Porsche 718 Spyder RS

Al suo secondo appuntamento con il pubblico, dopo la 24 Ore di Le Mans, è invece la Porsche Mission X che celebra degnamente i 75 anni della Casa e anticipa la prossima hypercar elettrica di Zuffenhausen.