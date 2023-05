Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este è una vera e propria festa delle BMW, di tutti i tempi. Il marchi tedesco, da anni parte integrante dell'organizzazione della kermesse nonché sponsor principale, per il 2023 ha portato sul Lago di Como alcune tra le auto più celebri della sua storia e della produzione attuale.

Tra anteprime italiane di assoluto rilievo - anche di MINI e Rolls-Royce - e piacevoli rincontri, ecco tutte i gioielli dell'Elica che abbiamo potuto vedere e toccare con mano.

BMW 328 del 1937, la più iconica

Iniziamo questa rassegna in ordine cronologico con quella che nel tempo è diventata probabilmente la BMW storica più rappresentativa di tutti i tempi. Parliamo della 328, sia Roadster che Berlinetta Touring, entrambe del 1937.

L'iconica due posti di Monaco in versione coupé - scelta tra l'altro anche come auto della locandina dell'evento - ha partecipato a Villa d'Este 2023 nella classica colorazione bianca e con l'immancabile terzo fanale centrale, utile a vedere le curve anche nelle sessioni notturne della 1000 miglia, una delle gare a cui ha preso parte nel secolo scorso.

BMW 328, Roadster La BMW 328 Touring a Villa Erba

BMW 507, la passione per le cabrio

Continuando in ordine cronologico, la seconda BMW a partecipare all'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 è stata la 507 del 1959, l'iconica cabriolet considerata come una tra le più belle di tutti i tempi e presente all'edizione di quest'anno in una colorazione grigio/azzurra molto particolare - parcheggiata vicino alla Ferrari 250 GT Spider California che ha vinto la Coppa d'Oro.

La BMW 507 al fianco della Ferrari vincitrice della Coppa d'Oro a Villa d'Este 2023

BMW 3.0 CSL, di ieri e di oggi

Parlando di sportive di Monaco, le tre che sicuramente sono state tra le più fotografate dell'intera kermesse sono state le due CSL, l'originale del 1973 e la riedizione del 2022, e la 2002 Turbo Racing-Coupé (replica) sempre del 1973.

Per la BMW 3.0 CSL del 2022, in particolare, si è trattato della prima apparizione pubblica ufficiale italiana, dopo l'annuncio della produzione in soli 50 esemplari avvenuto l'anno scorso in occasione, appunto, dei 50 anni della divisione M.

Le due BMW 3.0 CSL al fianco della 2002 Turbo racing-coupé (replica) Le due BMW 3.0 CSL al fianco della 2002 Turbo racing-coupé (replica) La BMW 3.0 CSL a Villa Erba

BMW 2002 Turbo e M1

Nel parcheggio del Grand Hotel Villa d'Este, il luogo dove avviene ogni anno la "magia" dell'evento, hanno poi fatto la loro apparizione diverse Eliche storiche d'eccezione. Tra queste una particolarissima 2002 Turbo in verde lime e una M1 del 1980 bianca, probabilmente uno dei primi esemplari prodotti.

Quest'ultima, poi, è apparsa anche nel giardino di Villa Erba la domenica, in colorazione rossa e proveniente dagli Stati Uniti, parcheggiata al fianco di una Miura giapponese.

La BMW 2002 Turbo e la BMW M1

Le M di oggi

Come ogni anno, poi, BMW ha sfruttato il prato davanti al viale d'ingresso dell'Grand Hotel con un'esposizione di alcuni degli ultimi prodotti della divisione M, rigorosamente posizionate in maniera simmetrica e per colore.

Tra queste hanno trovato posto, per esempio, una nuova M2 azzurra, una nuovissima M3 CS verde con strisce nere e dettagli rossi, una M3 Touring giallo ocra, una i7 M60 bicolore e, infine, l'attesissima XM Label Red, il nuovo super SUV ibrido plug-in della Casa di Monaco, nonché la M più potente di sempre (fino a oggi).

Tutta la nuova gamma M di BMW

La iX5 a idrogeno

Alla kermesse comasca, però, c'è stato spazio anche per la sostenibilità. Nel giardino di Villa Erba il secondo giorno è apparsa la BMW iX5 Hydrogen, una delle ultime versioni prodotte e quasi pronta alla messa in commercio ufficiale prevista tra pochi mesi.

È infatti notizia di poche settimane fa che i tecnici BMW, proprio in queste ore, stiano compiendo le ultime prove su strada in Svezia di questo progetto, nato ormai diversi anni fa e che ha richiesto studi accurati e un'intensa fase di stress-test.

La BMW iX5 Hydrogen

Cabrio a zero emissioni

Al fianco della X5 alimentata dal carburante del futuro, hanno trovato posto anche la nuova MINI Cooper SE Cabrio che abbiamo avuto modo di provare pochi giorni fa e il nuovo scooter CE.04 presente, tra l'altro, anche ai nostri Electric Days.

La MINI Cooper SE Cabrio e lo scooter elettrico CE.04

Le shooting brake, tra ieri e oggi

Infine, come non menzionare loro, le due auto più fotografate della giornata aperta al pubblico a Villa Erba: la Z3 M Coupé del 1998 e la nuovissima BMW Touring Concept Coupé, posizionate l'una di fianco all'altra a dimostrare che la Casa tedesca non ha dimenticato il suo glorioso passato, anzi.

La BMW Z3 M Coupé al fianco della nuova Touring Concept Coupé

Rolls-Royce Spectre

Per concludere, l'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este è stato il palcoscenico italiano anche di un'altra importante - e imponente - novità: la nuovissima Rolls-Royce Spectre, la prima elettrica del brand inglese molto attesa nel mondo, che è stata esposta per tutta la prima giornata nella pedana al centro del giardino.